Politico: Joe Biden i-ar fi dat termen Israelului să încheie războiul până la finalul anului

Potrivit publicaţiei americane, trei surse israeliene au declarat că preşedintele Biden fixase o dată limită pentru încheierea războiului, chiar dacă înalţi responsabili din administraţia americană susţin că nu a fost stabilită o dată limită pentru Israel.

Consilierul adjunct pentru securitate naţională, John Finner, a declarat joi că nu există un "termen limită strict".

Cu toate acestea, Israelul are intenţia de a-şi extinde operaţiunea militară dincolo de termenul care i-ar fi fost acordat şi de a nu se conforma pe deplin cererilor americane, aşa cum aceasta s-a mai întâmplat deja în mai multe rânduri în ultimul timp, potrivit site-ului american.

