Atac la Moscova | FSB a arestat 11 persoane, inclusiv 4 presupuși atacatori. Numărul victimelor, în continuă creștere

Într-un comunicat, anchetatorii au precizat că au găsit "mai multe cadavre în timp ce curăţau dărâmăturile", ceea ce ridică bilanţul victimelor la "115 morţi". "Operaţiunile de căutare continuă", au adăugat ei.

Potrivit guvernatorului regiunii, operaţiunile de căutare a victimelor sub dărâmături vor dura câteva zile.

🇷🇺 The Russian Ministry of Emergency Situations publishes footage of clearing the rubble in Crocus City Hall



It's scary to watch. This is all that remains of the concert hall. pic.twitter.com/b5VS5JXsgs— Zlatti71 (@djuric_zlatko) March 23, 2024