Iranul a lansat un atac cu drone împotriva Israelului

"Iranul a lansat drone de pe teritoriul său spre Israel", a declarat Daniel Hagari la puţin timp după ora 23:00 (20:00 GMT), scrie Agerpres.ro.

"Supraveghem ameninţarea în spaţiul aerian. Aceasta este o ameninţare care va dura câteva ore pentru a ajunge pe teritoriul statului Israel", a adăugat contraamiralul Hagari.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024