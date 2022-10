Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru completarea tabelelor cu drogurile incriminate de Legea 143/2000 cu trei noi substanţe.

"Prezenta lege transpune Directiva delegată (UE) 2022/1326 a Comisiei din 18 martie 2022 de modificare a anexei (...) în ceea ce priveşte includerea unor substanţe psihoactive noi în definiţia termenului 'drog', publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene", se arată în proiectul de act normativ.

Cele trei substanţe vizate sunt cunoscute sub prescurtările 3-MMC, 3-CMC şi Eutylone.

3-MMC este prescurtarea de la 3-metilmetacathinonă și este cunoscută și sub numele de metafedronă, conform Drug Information and Alerts Aotearoa New Zealand. Face parte din familia cathinonei sintetice și este un analog al mefedronei. Asta înseamnă că a fost conceput pentru a imita aceleași caracteristici structurale ale mefedronei după ce aceasta a fost interzisă.

3-metilmetacathinona (3-MMC) și 3-clorometacathinona (3-CMC) - sunt ambele catinone sintetice, care au stârnit îngrijorare în Europa.

Eutylone, cunoscută și sub numele de bk-EBDB sau n-etilbutilonă, aparține unui grup mai larg de droguri numite substanțe psihoactive noi (NPS).

Potrivit documentului citat, în ceea ce priveşte Directiva delegată UE 2022/1326 a Comisiei, aceasta are termen de implementare în legislaţia naţională data de 18 februarie 2023, iar substanţele conţinute de aceasta nu se regăsesc în tabelele-anexă ale Legii nr.143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

