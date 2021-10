Black Friday vine cu reduceri considerabile la parfumuri și cosmetice Olaplex

Black Friday sau „Vinerea Neagră” în română, este un concept care a luat naștere în Statele Unite ale Americii și care în ultimul deceniu a beneficia de o popularitate din ce în ce mai mare în Europa și la noi în țară.

Black Friday se referă la ziua de vineri imediat următoare după Ziua Recunoștinței care este și aceasta o zi de sărbătoare specifică tot peste ocean.

Această adevărată „sărbătoare” a cumpărăturilor în care reducerile aplicate pot surprinde plăcut pe oricine, sărbătoare care este specifică Statelor Unite ale Americii, are loc în fiecare an, cel puțin peste ocean, în ultima zi de vine a lunii Noiembrie, însă la noi în țară lucrurile sunt puțin diferite. De regulă, Black Friday în România are loc la jumătatea lunii Noiembrie, data exactă fiind stabilită în general de fiecare magazin în parte.

În general, în mediul online reducerile iau startul încă de la prima oră a zilei. Astfel, încă de la ora 00:00 sunteți invitați să accesați site-urile cu produsele pe care le doriți, moment în care trebuie să vă mișcați reprede pentru că storcurile pot fi terminate mult mai repede față de cum v-ați putea imagina. Nu puține au fost situațiile în care magazinele online au cedat sub presiunea unui număr extrem de ridicat de utilizatori. Totuși, de la un an la altul acest aspect s-a îmbunătățit, existând din ce în ce mai puține situații de acest fel.

De Black Friday, reducerile sunt considerabile pentru mai toate categoriile de produse disponibile pe piață. Totuși, la mare căutare sunt în general electronicele și electrocasnicele sau articolele de îmbrăcăminte și incaltamite ori jucăriile pentru copii. Dar în plus, puteți descoperii oferte foarte avantajoase pentru o gamă extrem de variată de alte produse, deoarece există reduceri substanțiale inclusiv la diverse servicii, produse cosmetice sau chiar Black Friday la parfumuri.

Mulți consideră că reducerile de Black Friday marchează startul cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă, și pentru toate tipurile de produse, inclusiv pentru acele produse cosmetice Olaplex, reprezintă momentul oportun pentru a face cumpărături atât pentru nevoile personale, cât și momentul ideal pentru a achiziționa un cadou ideal de Crăciun pentru o persoană dragă.

Chiar dacă la început, Black Friday a fost o acțiune gândită pentru ca vânzătorii să-și poată vinde stocurile vechi de produse, în prezent, ne putem bucura de reduceri considerabile pentru toate produsele, atât cele din colecții mai vechi, cât și pentru cele mai noi.

Ne desparte mai puțin de o lună până la momentul celor mai mari reduceri din an, și chiar dacă putem să avem impresia că mai este timp de decizie, este recomandat să ne gândim încă de acum la lista de cumpărături pe care dorim să o facem și să ne stabilim un buget. În acest fel, de Black Friday nu ne rămâne decât să adaugăm în coșul de cumpărături produsele dorite și să plasăm comanda.

Accesați magazinele favorite pentru cumpărăturile de Black Friday, și verificați pentru fiecare în parte când va avea loc Black Friday astfel încât să puteți avea siguranța că nu ratați cele mai mari reduceri din an la produsele preferate.

Sursa foto Pexels.com

