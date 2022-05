Grupul de restaurante SHC, ce cuprinde NOR şi Stadio, estimează vânzări de 48 de milioane de lei

Grupul de restaurante Stadio Hospitality Concepts (SHC), deținut de antreprenorul Radu Dumitrescu, estimează un volum de vânzări de 48 milioane de lei, cu 31% peste cel înregistrat în anul 2019.

Chiar înainte de declanșarea pandemiei, în martie 2020, grupul SHC și-a lărgit portofoliul cu încă două restaurante, 18 Lounge și Stadio Park (fostul Embassy Park), achiziționate de la grupul Embassy.

În total, compania operează șase restaurante în București (NOR, Stadio Universitate, Stadio Unirii, Stadio Herăstrău, 18 Lounge și Cișmigiu – Bistro la Etaj). Cifra de afaceri înregistrată de grup în 2019 atinsese o cifră record de 34 milioane de lei, însă carantina și restricțiile dure au redus la mai bine de jumătate volumul de vânzări aferent anului 2020, și anume 15 milioane de lei. Al doilea an de pandemie a adus o relativă îmbunătățire a situației financiare, la finalul anului trecut grupul SHC înregistrând o cifră de afaceri de 25 de milioane de lei, intrând pe un trend ascendent.

”Ultimii doi ani, marcați puternic de criza sanitară declanșată la nivel global de virusul COVID 19, au adus restaurantele din România într-o situație fără precedent, multe funcționând la cote de avarie sau chiar ieșind de pe piață. Ultimul an a fost un adevărat montagne russe pentru toate business-urile din industria restaurantelor”, spune Radu Dumitrescu, CEO al grupului SHC.

Însă perspectivele pentru acest an sunt, deja, considerabil mult mai favorabile și Stadio Hospitality Concepts estimează o creștere importantă față de anul zero de dinainte de pandemie, și anume o cifră de afaceri de 48 de milioane de lei pentru 2022. Primul trimestru al lui 2022 este cu 52% peste perioada similară din 2021, respectiv 18% peste 2020.

La capitolul investiții, anii de pandemie au stopat toate planurile de extindere și dezvoltare a businessului, local și național, singura direcție importantă pe care grupul SHC și-a putut canaliza atenția, mai ales în 2021, fiind personalul din restaurante.

„Cea mai grea lovitură a pandemiei a fost restrângerea personalului. În condițiile în care încasările sunt zero, șansele de a păstra intactă o echipă de 400 oameni nu există. Am avut foarte mulți colegi pe care i-am pierdut, tocmai de aceea, în 2021, cea mai importantă investiție a fost în oameni, mai exact în dezvoltarea emoțională și profesională a acestora. În ultimul an, rata de retenție în rândul angajaților a fost de 72%, ceea ce este incredibil pentru domeniul nostru”, spune Radu Dumitrescu.

Tot la capitolul investiții, în ultimul an a fost redecorat restaurantul Stadio Herăstrău și au mai fost realizate o serie de alte investiții minore din punct de vedere operațional în unitățile grupului, care tin mai degraba de mentenanța anuală a restaurantelor.

Compania SHC deține și operează restaurantele NOR (aflat la ultimul etaj, 36, al celei mai înalte clădiri din România), Cișmigiu – Bistro la Etaj, Stadio Universitate, Stadio Unirii, Stadio Herăstrău și 18 Lounge. Ultimele două restaurante au fost achiziționate la începutul anului 2020, chiar înainte de declanșarea pandemiei. Restaurantele grupului SHC se încadrează în categoria smart casual și sunt localizate în spații emblematice ale Bucureștiului. În 2021, grupul SHC a avut o cifră de afaceri de 25 milioane de lei, iar pentru anul în curs estimează dublarea volumului de vânzări. Compania are în prezent un număr de 250 de angajați.

Sursa foto: Stadio Restaurants/ Facebook

