Un oraș din România oferă curse gratuite locuitorilor ca să le stârnească spiritul ecologic

În cadrul Forumului Orașelor Verzi (FOV), Primăria Municipiului Brașov oferă curse gratuite cu autobuzul, ca să strârnească spiritul ecologic al cetățenilor.

Forumul Orașelor Verzi (FOV) este cel mai mare eveniment din România dedicat sustenabilității de mediu, câștigător al Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, scrie pagina evenimentului.

„În perioada 9-11 septembrie, în Municipiul Brașov, poți merge gratuit cu autobuzul, și îți recomandăm să vii cu el la evenimentele verzi pe care le-am pregătit pentru cei mici și mari”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a FOV.

Anul trecut, FOV a luat naștere din dorința de a proteja natura, văzând cât de multă nevoie am avut de ea în pandemie. Iar, în acest an, sub auspiciile războiului, vedem cât de multă nevoie avem de energie. Aceasta fiind și tema celei de a doua ediții a FOV: “Găsește-ți Puterea”.

Scopul acestei conferințe fiind aducerea în atenția autorităților locale a celor mai bune practici, a tehnologiei de ultimă oră din domeniu și de a îi încuraja să ia măsuri cât mai bune pentru orașele și cetățenii lor.

Sursa foto: Shutterstock

