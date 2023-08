În Pipera, acolo unde pe vremuri funcționa Întreprinderea de Calculatore Electronice Felix, în care s-au produs primele PC-uri românești, se deschide din 25 august un muzeu privat. Nu va fi un muzeu tradițional, cu exponate ascunse în vitrine și descrise pe plăcuțe, ci un centru de new media art și primul spațiu imersiv din România: Museum of Immersive New Art, pe scurt MINA. Sună derutant? Am aflat mai multe chiar de la creatorii săi.

Proiectul MINA a fost conceput de One Night Gallery și Le Petit și este susținut de mai mulți parteneri privați. Cu ocazia inaugurării de pe 25 august, noul muzeu, cel mai mare de acest fel din regiune, va lansa primele două spectacole imersive: ”Gustav Klimt. The Immersive Show” și ”Lumea Subacvatică. O călătorie imersivă a apei.”

”Proiectul reunește experiența acumulată în 6 ani de proiecte marca One Night Gallery și 10 ani de evenimente Le Petit. Dacă la One Night Gallery ne-am concentrat pe crearea și dezvoltarea scenei locale de new media art și coagularea comunității de artiști și dezvoltatori și proiecte inovatoare Le Petit a construit o comunitate de mii de oameni care au luat parte la experiențe interactive și concepte ieșite din comun. Împreună avem cunoștințele și resursele să creștem în continuare această nouă piață”, spun co-fondatorii muzeului privat.

Muzeu bazat pe tehnologie NVIDIA, în fabrica unde s-au făcut primele PC-uri din România

Muzeul este găzduit de fosta fabrică de calculatoare ICE Felix, unde s-au produs primele PC-uri românești. Clădirea din Pipera a fost construită în 1970 și recent renovată pentru a găzdui Museum of Immersive New Art. Este vorba despre un spațiu de peste 2.500 de metri pătrați, care cuprinde mai multe zone dedicate adulților și copiilor, ce vor fi întâmpinați în muzeu de un ghid virtual - ”un avatar conversațional de inteligență artificială”, cum îl descriu co-fondatorii. Acesta a fost dezvoltat pe baza celor mai noi modele de rețele neurale - pe lângă deja clasicul ChatGPT, au fost integrați mai mulți algoritmi de inteligență artificială, ca Audio2Face de la NVIDIA Studio, prin care chipul avatarului 3D se animă în timp real.

Secțiunile principale din MINA vor fi spațiul imersiv cu proiecții 360 de grade MINA Kids, dedicat instalațiilor educative și interactive pentru copii, New Media Space - o zonă dedicată expozițiilor temporare sau evenimentelor și o zonă de lounge și cafenea. Fiecare dintre aceste spații are propria sa infrastructură de proiectoare (în jur de 40), iar în total sunt 20 servere NVIDIA cu plăci de ultimă generație GeForce RTX4090.

La un loc, spun creatorii MINA, spațiile muzeului implică know-how-ul a peste 50 de studiouri, artiști, dezvoltatori, tehnicieni și consultanți, care sunt doar o parte din echipa extinsă de proiect. Iar investiția va continua și după inaugurarea muzeului.

La câți vizitatori se așteaptă MINA

Museum of Immersive New Art preconizează cel puțin 50.000 de vizitatori în primul an de activitate. Ca termen de comparație, Castelul Bran, probabil cel mai popular muzeu privat din România, a avut 720.000 de vizitatori anul trecut. Dintre muzeele ”de stat” din Capitală, Muzeul Satului avea cam 6-700.000 de vizitatori pe an înainte de pandemie, iar Muzeul Național de Artă al României a ajuns anul acesta la 15-20.000 de vizitatori pe lună (incluzând însă în calcul Muzeul Colecțiilor, Zambaccian și Pallady).

”Vom continua să creștem această audiență, fiind o atracție turistică care se bucură de un mare succes în alte orașe internaționale”, spun co-fondatorii care speră să atragă atât vizitatori din zona Capitalei, cât și turiști. Un avantaj este că noul muzeu de află la 3 minute de metrou (minute reale, nu minute de imobiliari) și este njurat clădiri de birouri și rezidențiale cu un trafic de peste 220.000 de persoane. În plus, Zona MINA KIDS, care ocupă în jur de 1.000 din cei 2.5000 de metri pătrați, este gândită și pentru Școala Altfel și Săptămâna Verde - un public de aproximativ 50.000 de copii în fiecare sector al Capitalei.

”Ne-am propus să demontăm mitul conform căruia arta este un produs elitist, accesibil doar cunoscătorilor. Ne dorim ca un public cât mai numeros să trăiască experiența spectaculoasă pe care o poate oferi un show imersiv”, spun co-fondatorii MINA.

Cât va costa un bilet și cât vor dura expozițiile la MINA

Cele două spectacole imersive dedicate pictorului Gustav Klimt și Lumii Subacvatice vor fi prezente la MINA până la 31 ianuarie 2024, iar apoi vor urma alte expoziții, cu o frecvență de jumătate de an. Creatorii muzeului spun că prin aceste spectacole vor să aducă în prim-plan lucrări clasice într-un context mai accesibil și mai interactiv, cu o scenografie care să le facă accesibile mult mai larg și diferit.

Prețul unui bilet este de 50 de lei (pentru MINA Cafe nu este nevoie de bilet). Pentru MINA Kids, care se deschide pe 1 septembrie, urmează să fie anunțat prețul biletelor.

După încheierea acestor expoziții, și următoarele vor fi interactive, folosind tehnologia ca mediu de creație.”Noi deja integrăm arta clasică, modelăm și animăm în jurul acesteia, prin experiențe de realitate augmentată, realitate virtuală, inteligență artificială și proiecții și instalații interactive. Este un spațiu în care ne dorim să experimentăm și avem în plan colaborarea cu muzee din România pentru a îmbină clasicul cu digitalul în experiențe care să ducă la creșterea consumului cultural”, spun co-fondatorii MINA. Noul muzeu s-ar putea integra și în evenimente culturale ca Noaptea Galeriilor sau Romanian Design Week. Oamenii din spatele MINA spun că vor găzdui cu siguranță proiecte din diverse industrii culturale și creative, cum ar teatru, film, fashion.

Rețeta de business a unui muzeu privat din România

Poate însă cultura să fie profitabilă în România – fiindcă un muzeu privat este, în fond, un business? În primul rând, există partenerii privați care susțin proiectul - BCR, Kaufland România, Epson, NVIDIA Studio și Logitech. Dar este vorba, până la urmă, și de flexibilitate,

”Având la bază experiența de la One Night Gallery și Le Petit, am încercat să construim un business în care să avem în vedere mai multe layere pentru a putea fi sustenabili, să creăm un produs bun și necesar pieței. Subiectul central este cultura, dar proiectul înseamnă totodată și un spațiu multifuncțional, cu tehnologie de ultimă generație, extrem de versatil ca scenografie, care poată să acomodeze orice tip de eveniment, de la corporate la petreceri”, spun co-fondatorii.

De pildă, cafeneaua, pentru care nu este nevoie de bilet, se adresează celor 220.000 de persoane care lucrează și locuiesc în clădirile din jur. Un alt atu este MINA Kids, un loc de joacă educativ și interactiv, cu peste 16 instalații pentru copii. De asemenea, MINA vine și cu colecție de haine și accesorii personalizate. Pe scurt, un muzeu privat poate fi un business bun dacă nu se bazează doar pe vânzarea de bilete de intrare

”Credem în acest business. Este un proiect pe care l-am tot construit și gândit în funcție de ce știm că funcționează atât la noi în țară, cât și din discuțile pe care le-am avut cu alți proprietari de centre și muzee de new media din Istanbul, Londra și Amsterdam. Ne reauzim cu rezultatele după primele 6 luni”, conchid co-fondatorii MINA

