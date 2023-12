Hala Laminor este o locație nou intrată pe radarul târgurilor de Crăciun din Capitală. Aceasta se află aproape de ieșirea din București, în zona Republica, în apropiere de stația de metrou cu același nume. Partea tare este că poți ajunge acolo și cu un autobuz special tip party bus cu luminițe și muzică de Crăciun, care te duce gratis în poarta târgului și care pleacă și ziua, dar și pe timp de seară de la Piața Unirii (Horoscop) și oprește în mai multe stații din oraș.

De cum intri în târg, la intrare, pe dreapta te întâmpină biroul de vânzări pentru complexul rezidențial Hils, compania imobiliară a lui Ionuț Negoiță, fratele primarului din sectorul 3 care a organizat acest târg. Imediat în stânga este Hala Laminor, loc în care primăria de sector a investit 140 de milioane de euro pentru renovare. Înainte de a intra, poate ar trebui să știi că locația nu are autorizație pentru incendiu, greșeală care a costat Algorithm Construcții S3, firma care administrează hala, 60.000 de lei. Dar cum românii se dau în vânt după Moș Crăciun, gogoșele însiropate și miros de cârnați și de pomana porcului, neregulile nu-i mai sperie.

Laminor Winter Wonderland are atracții de Crăciun atât în interior, în hală, cât și în exterior, adică indoor și outdoor, spus în termeni de 2023. La intrarea din curtea halei te întâmpină ploaie de luminițe așezate pe verticală, dar și mirosul greu de mici și de carne, ce m-au dus instant cu gândul la bâlciurile la care mergeam în copilărie. Eu am ales să-mi iau câțiva prieteni și să merg într-o duminică seară, de la ora 20:00, deci cumva pe final de program, având în vedere că la ora 10:00 se dă stingerea la târg.

Mi-am luat un pahar cu vin fiert (de la Costa Coffee, care a costat 12 lei, dar mai găsești și la 10 lei), apoi am dat o tură să văd ce e pe la interior. Am intrat și m-a lovit imensitatea celor 68.000 de metri pătrați și a luminițelor dispuse în același format pe care l-am regăsit și afară (unul drăguț și deloc kitschos din punctul meu de vedere. Dau să intru și am deja și prima întâlnire cu palmierii. Micuți, eleganți, n-am ce zice, dar care clar nu aveau ce căuta acolo.

Trecând însă peste exuberanța acestor amenajări peisagistice exotice cu care și alte administrații din România s-au remarcat de-a lungul anilor, hala este chiar decorată cu destul de mult bun gust, este spațioasă și are atracții pentru toți membri familiei. Copiii se pot întâlni cu Moș Crăciun, pot face poze cu el și îi pot împărtăși lista de dorințe, în vreme ce adulții se pot delecta hotdogi, mâncare tradițională, cozonaci, cârnați, mici, pastrame și toată paleta de cărnuri, deserturi bune - papanași, clătite, gogoși, turtă dulce, fornetti, dar și altele care nu-mi mai vin acum în minte.

Desigur, nu lipsesc nici clasicele produse hand-made, brățărele, lănțișoare și ale brizbrizuri, ciupici și hăinuțe de lână, dar nici jucăriile, lumânărele, brazi și decorațiuni de Crăciun, dar și pomi fructiferi pe care îi poți cumpăra (lămâi, lime și pomelor am văzut). Mai sunt în interior și o mulțime de ateliere și evenimente pentru copii, specifice sărbătorilor de iarnă, unele cu plată, altele fără. Mai multe detalii despre acestea poți vedea aici.

Ca să n-o mai lungesc, vă las mai jos și o listă de prețuri (evident, nu-s toate prețurile, unii cârcotași ar zice vaaai, dar am fost eu acolo și cafeaua era mai scumpă la X tarabă).

Târg Crăciun Hala Laminor 2023. Cât costă mâncarea

Hot-dog simplu – 10-12 lei

Cocorici hot-dog – 20 de lei

Sandwich pastramă porc – 24 de lei

Meniu burger vită (burger + cartofi prăjiți) – 55 lei

Meniu burger pui burger + cartofi prăjiți) – 45 lei

Meniu Crispy Strips – 40 de lei

Meniu aripioare picante / nepicante – 45 de lei

Meniu Crochete brânză – 30 de lei

Cartofi prăjiți simpli – 15 lei

Papanași cu gem de afine – 15 lei/ bucata

Târg Crăciun Hala Laminor 2023. Cât costă băuturile

Ciocolată caldă cu frișcă și bezele – 15 lei

Ceai – 8 lei

Espresso – 8 lei

Cappuccino – 10 lei

Limonadă – 10 lei

Punch cald – 15 lei

Fresh de portocale – 15 lei

Fresh de rodie – 20 de lei

Suc de mere fiert – 10 lei

Apa plată/ minerală – 10 lei

Răcoritoare – 12 lei

Vin fiert – 10-12 lei

Față de Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei (West Side Christmas), prețurile mi s-au părut, la o primă vedere, mai ieftine aici, la Hala Laminor, cu aproximativ 20-30%. Ce mi-a mai plăcut a fost că nu am prins aglomerație, probabil pentru că am și fost cumva pe final de program cum spuneam și anterior, așa că mi s-a părut destul de aerisit, civilizat, curat, atât în interior, cât și în exterior. Apropo de exterior, afară se află și un patinoar, de unde se pot închiria și patine.

