HILS Development a anunțat lansarea un nou proiect rezidențial. Denumit HILS Sunrise, acesta va avea 716 apartamente dispuse în 4 clădiri, la 150 de metri de stația de metrou Anghel Saligny.

Noul proiect HILS Sunrise este poziționat vizavi de proiectul finalizat HILS Pallady și în apropierea HILS Brauner, proiect cu termen de finalizare până la începutul anului 2024. HILS Sunrise se află la 150 de metri de stația de metrou Anghel Saligny, afirmă dezvoltatorul.

HILS Development este o companie fondată și condusă de Ionuț Negoiță, fratele primarului sectorului 3 și fost acționar majoritar la Dinamo.

Ansamblul are în imediata proximitate școli și centre educaționale și zona comercială Pallady ce cuprinde magazinele IKEA, Leroy Merlin, Kaufland, Metro, Auchan, Jumbo și XXXL Lutz. În plus, potrivit dezvoltatorului, va avea parcări subterane și supraterane, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, spații amenajate pentru relaxare și socializare, dar și spații comerciale pentru formate de proximitate din categoriile farmacie/drogherie, băcănie, horeca etc.

Cele 716 apartamente HILS Sunrise, proiectate în format studio, 2 camere, 3 camere și duplex, vor fi disponibile la prețuri aliniate cu celelalte proiecte similare HILS Development și vor putea fi achiziționate pentru prima dată în cadrul Salonului Imobiliar București ce se desfășoară în perioada 6-8 octombrie la Palatul Parlamentului.

HILS Sunrise este al patrulea proiect lansat de HILS Development în zona de Est a Capitalei. În prezent, HILS Development gestionează o dezvoltare totală de peste 4.000 de apartamente după cum urmează: HILS Pallady - proiect finalizat cu 1.908 apartamente, HILS Brauner – proiect în stadiu avansat de construcție cu 1.336 apartamente, HILS Splai – proiect în stadiu avansat de construcție cu 111 apartamente și noul proiect, HILS Sunrise – proiect în construcție cu 716 apartamente.

Alte două proiecte în construcție, HILS Republica și HILS Pallady 45 vor fi lansate spre vânzare până la finalul anului 2023.

Sursa foto: HILS Sunrise

