Primele 15.000 de bilete la cea de-a patra editie a Untold, festivalul de muzica electronica din Cluj, au fost epuizate in cateva minute de la punerea lor in vanzare. Organizatorii vor anunta, in perioada urmatoare, data la care se va lansa o noua runda de abonamente.

Primele 15.000 de bilete la Untold 2018 s-au vandut la pretul special de 400 lei plus taxe si au putut fi achizitionate de fanii care s-au inregistrat pe site inca din luna august a acestui an. Initial organizatorii festivalului din Cluj anuntasera ca vor fi puse in vanzare doar 10.000 de abonamente, insa au decis sa suplimenteze numarul abonamentelor odata cu cererea tot mai mare din partea fanilor. Tot marti au fost puse in vanzare si abonamentele VIP la pretul de 1.100 lei plus taxe.

Organizatorii Untold vor anunta in perioada urmatoare data la care se va lansa o noua runda de abonamente. Pretul final al abonamentelor va fi de 650 lei plus taxe si vor fi disponibile din februarie 2018.

Untold 2018: cand va avea loc

Cea de-a patra editie a festivalului Untold va avea loc in perioada 2-5 august, in Cluj-Napoca. Editia de anul trecut a strans peste 330.000 de participanti in cele 4 zile ale festivalului si peste 200 de artisti internationali, printre care Ellie Goulding, Hurts, MØ, R City, Tinie Tempah, Example & DJ Wire si Jasmine Thompson, Armin van Buuren, Afrojack, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) si Sigma(DJ Set) si multi alti artisti ai genurilor live acts, tehno, drum&bass si house.