Ubisoft a dezvălui primele imagini în premieră din jocul său „Avatar: Frontiers of Pandora”, pe care l-a prezentat în cadrul E3, cel mai mare salon dedicat jocurilor video din întreaga lume. Este vorba despre un joc de acțiune, unde personajele sunt parte a universului Avatar, celebra peliculă semnată de regizorul James Cameron.

„Avatar: Frontiers of Pandora” a fost anunțat pentru prima dată în februarie 2017. Fanii pot explora o lume vie și reactivă locuită de creaturi unice și personaje noi. Frontiers of Pandora va fi lansat pe PC, PS5 și Xbox Series X / S, împreună cu serviciile cloud Google Stadia și Amazon Luna. Deocamdată nu s-a anunțat o dată exactă de lansare, însă ce știm sigur este că 2022 este anul în care va apărea „Avatar: Frontiers of Pandora”.

De altfel, acesta nu este singurul univers științifico-fantastic pe care îl explorează Ubisoft. Un reprezentant al companiei a dezvăluit în trecut că urmează să lanseze și un joc Star Wars.

Sursa: The Verge și polygon.com

Citeste si: Watch Dogs: Legion, joc dezvoltat și la București, lansat oficial...

Sursa foto: captură video / YouTube

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: