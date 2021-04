Ludovic Orban: Pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că pentru liberali nu există altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie şi a subliniat că USR PLUS trebuie să facă o nouă propunere de ministru al Sănătăţii.

"Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Cîţu de a elibera din funcţie ministrul Sănătăţii. Aşa cum am declarat şi luni după şedinţa coaliţiei este nu numai dreptul, ci este obligaţia premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni atunci când este necesar, pentru a asigura buna guvernare, punerea în practică a programului de guvernare şi servirea interesului public chiar şi prin schimbarea unui ministru. Spun din capul locului că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie de guvernare şi că, din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Cîţu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine actuala coaliţie de guvernare. Este strict o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, unul dintre cele mai importante ministere din structura Guvernului, cu atât mai mult cu cât suntem într-un val trei al pandemiei de COVID, la Ministerul Sănătăţii tot USR PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul şi care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creşterea calităţii actului medical şi pentru bătălia împotriva pandemiei", a spus Orban, la Parlament, scrie Agerpres.

El a subliniat că PNL îl susţine pe Florin Cîţu în demersul privind revocarea lui Vlad Voiculescu.

"Considerăm că este mai importantă pentru România buna guvernare decât persoana unui ministru şi că atunci când este necesară schimbarea unui ministru pentru a asigura buna guvernare premierul are deplina capacitate de a propune astfel de decizii", a afirmat preşedintele liberalilor.

Ludovic Orban a susţinut că picătura care "a umplut paharul" a fost ordinul privitor la restricţii fără consultarea premierului.

De asemenea, el a subliniat că nu există nici în "ipotezele cele mai ştiinţifico-fantastice" posibilitatea unui guvern minoritar.

Sursa foto: Agerpres Foto

