Trendul tehnologiilor smart incluse in birouri incepe sa capete contur si in Romania, dezvoltatorii de birouri fiind tot preocupati de aceste inovatii. “Un exemplu de cladire smart din Europa este cladirea The Edge, din Amsterdam, care este privita ca un website de creatorii ei. Practic, prin tehnologiile folosite, monitorizeaza care parti din cladire sunt intens folosite, se adapteaza inteligent ca si consum in aceste zone sau invata comportamente si se adapteaza. Astfel, daca ai o intalnire la ora 11, vei fi notificat unde ai intalnirea, ce sala a fost rezervata, cu cine te intalnesti”, a explicat George Didoiu, director asociat departamentul birouri in Colliers International, in cadrul conferintei Smart Future.

In acest moment, in Romania nu exista astfel de inovatii utilizate in cladirile de birouri in Romania, dar dezvoltatorii le iau in considerare, astfel ca proiectele livrate in anii urmatori vor avea, cu siguranta, tehnologii smart. Astfel, prima cladire din Romania ce va avea receptie virtuala sau parcare inteligenta...