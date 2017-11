River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de afaceri doreste sa contruiasca si 1.200 de locuinte, pe 15.000 metri patrati, in aceeasi perioada pe acelasi teren.

"In cadrul acestui proiect, luam in calcul demararea unei faze de rezidential preconizata a incepe in perioada 2018-2019. In ceea ce priveste vecinii nostri, mai degraba decat constructii concurente, credem ca exista suficient potential de dezvoltare pentru a deservi cererea in crestere pentru aceasta zona. The Light este plasat langa statia de metrou Politehnica, avand foarte bune conexiuni rutiere si mijloace de transport in comun, facilitati de retail si alte puncte de interes",...