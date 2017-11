In al treilea trimestru din acest an, dezvoltatorii imobiliari au livrat pe piata de spatii de birouri din Capitala, proiecte cu o suprafata totala de 71.200 metri patrati, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara JLL. In acelasi timp, cele mai importante tranzactii, din punct de vedere al suprafetei de spatii de birouri inchiriate, au fost reprezentate de acordurile de pre-inchiriere semnate de Amazon si Bitdefender in Globalworth Campus (13.555 mp) si respectiv Orhideea Towers (9.250 mp).

Pe de alta parte, la nivel primelor noua luni, pe piata de spatii de birouri din Bucuresti, dezvoltatorii au livrat proiecte cu o suprafata totala de 114.200 metri patrati. Zona de Centru-Vest a beneficiat de cea mai mare suprafata de birouri livrata in acest an, cu 64.200 metri patrati, in doua proiecte, iar prin finalizarea primei faze a Timpuri Noi Square (33.000 m), zona de sud s-a pozitionat pe locul secund din punct de vedere al stocului nou pus pe piata in primele 9 luni. Stocul de...