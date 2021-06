AFI Europe: Pandemia a făcut diferența între clădirile de birouri competitive și cele necompetitive

Pandemia a creat o criză pe piața de birouri din România în condițiile în care companiile au fost nevoite să-și trimită angajații să muncească de acasă, iar în tot acest context, proiectele care nu au fost competitive nici înainte de această perioadă au avut cel mai mult de suferit, a declarat, pentru wall-street.ro, Emma Toma, Head of Office Division, AFI Europe România.

Reprezentantul celui de-al doilea jucător de pe piața de birouri din România ne-a explicat că această criză a cernut piața, evidențiind diferențele dintre proiectele competitive și restul pieței.

„Orice criză are mai multe efecte. Acela de a face o selecție a produselor competitive vs cele necompetitive. Proiectele valoroase vor rămâne în piață și vor fi de interes în continuare. Mă refer aici la proiectele de clasa A, cu așezate în locații foarte bune, cu acces la mijloacele de transport în comun, cu dotări tehnice superioare. Acestea vor rămâne foarte competitive pentru cei care-și caută un sediu într-o clădire de birouri.

Proiectele care nu au mers atât de bine în pandemie, nu mergeau nici înainte. Abia acum s-a făcut o diferențiere între ce era cu adevărat competitiv și ce nu. Și este bine că se adâncesc diferențele dintre proiectele bune și cele mai puțin bune”, a declarat Emma Toma, în cadrul emisiunii constructIMO.

AFI a consemnat în 2020 cea mai mare tranzacție din istoria pieței de birouri din România

Potrivit coordonatoarei diviziei de profil din cadrul AFI Europe, pentru grup, anul 2020 a fost chiar interesant și bun, în ciuda situației existente și a crizei.

Citeste si: AFI va renova clădirea de birouri AFI Lakeview

„Noi am încheiat anul cu câteva realizări, iar dintre acestea aș marca cea mai mare tranzacție de pe piața de birouri până în prezent, în urma căreia noi am achiziționat de la NEPI un portofoliul de clădiri de aproximativ 300 de milioane de euro. Preluarea portofoliului a fost dificilă, iar volumul nu a fost deloc de neglijat. O tranzacție care s-a realizat cu un efort remarcabil”, ne-a mai spus Emma Toma.

În cadrul tranzacției au fost incluse proiectele care acum au fost rebranduite în AFI Victoriei Plaza, AFI Park Floreasca, AFI Lake View și AFI Park Timișoara. În urma acestei tranzacții portofoliul de clădiri de birouri al compania s-a dublat, ajungând la aproape 300.000 de metri pătrați, devenind al doilea cel mai important jucător pe piața de profil din România.

Pe lângă aceste achiziții, AFI Europe a continuat și activitatea de dezvoltare, atât în zona de office, dar și pe zona de retail, compania fiind recunoscută, în principal, pentru mall-ul AFI Cotroceni.

„Am lansat în octombrie anul trecut mallul de la Brașov, AFI Brașov, un proiect mix, un mall și două clădiri de birouri. Una dintre clădiri a și fost lansată o dată cu mall-ul. Deși a fost o perioadă de incertitudine am reușit să deschidem acest mall din Brașov cu un grad de ocupare la aproape 100%.

Citeste si: AFI lansează o campanie prin care poți dona telefoanele sau...

Am început și faza a doua a construcție a unui alt proiect de birouri, este vorba de AFI Tech Park din București. Ceea ce este un semn bun și pentru piață. Aș putea spune că, pentru noi, 2020 nu a fost chiar atât de rău.”, ne-a mai povestit Emma Toma.

Cu toate acestea, oficialul AFI Europe a recunoscut că pandemia a frânat evoluția pieței, dar ținând cont de semnalele pozitive și lucrurile s-ar putea redresa curând.

Lumea vrea să revină la birou, dar se va merge pe un stil mixt

Referitor la ritmul de revenire, reprezentanta AFI Europe ne-a spus că, din ce a observat în rândul chiriașilor din clădirile companiei, oamenii își doresc să revină la birou, dar că revenirea se va face treptat și nu la același stil ca înainte.

„Se simte o dorință de revenire la birou. Există acestă componentă psihologică. Nu prea mai vrea nimeni să stea acasă cu toată familia. Mai devreme sau mai târziu reîntoarcerea se va produce într-o proporție foarte mare, chiar dacă tendința este ca săptămâna de lucru de la birou să se reducă la 3-4 zile. Este clar că se va merge pe un stil de lucru mixt.

Citeste si: Genesis Property: Oamenii vor reveni la birou, dar biroul nu va mai...

Dar am observat că este necesară interacțiunea umană, iar la acest capitol munca se face mai bine de la birou decât de acasă. Probabil că vor exista în continuare reticențe legate de revenirea la birou. Dar orice se poate întâmpla, așa că planurile de revenire pot fi schimbate”, este de părere Emma Toma.

Potrivit datelor furnizate de ea, la finele anului trecut, gradul de ocupare în clădirile de birouri ale AFI Europe era de 10-15%, dar în prezent a crescut la 30-50%. Spre finalul anului compania se așteaptă ca acest indice să ajungă la 70-80%.

”Credem că este necesar ca toți dezvoltatorii să sprijine revenirea chiriașilor la birouri printr-un set de măsuri serioase, bine puse la punct. Noi am venit în întâmpinarea chiriașilor și am implementat o serie de măsuri. Am instalat primul sistem de purificare a aerului prin ionizare. A fost o investiție pe care am derulat-o și în mall-uri, nu doar în clădirile de birouri și s-a ridicat la aproape 1 milion de euro.

A fost una dintre cele mai importante măsuri, pentru a crea un mediu cât mai sigur și pentru a ajuta la reîntoarcerea la birou. Am mai instalat porți de termoscanare, dezinfectant peste tot, crearea unui singur flux de circulație pentru ca oamenii să nu se întâlnească pe aceleași căi de evacuare”, ne-a mai explicat Emma Toma.

Urmărește aici interviul integral cu Emma Toma, Head of Office Division AFI Europe România

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: