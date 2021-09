FOTO | Top 10 cele mai mari palate ale lumii

De această dată ne vom opri asupra celor mai mari palate din lume, iar România se află și ea în acest top. Probabil că ați ghicit deja despre ce palat este vorba și pe ce loc de află, dar haideți să vedem din ce este format Top 10 cele mai mari palate ale lumii.

10. Palazzo del Quirinale din Roma - 110.500 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Palazzo del Quirinale este pe locul 10 în lume în ceea ce privește suprafața, dar este al 8-lea din Europa. Dacă excludem Vaticanul, este cel mai mare palat italian.

Este situat pe cel mai înalt deal din orașul celor șapte coline și a fost finalizat în anul 1583, de către Papa Grigore al XIII-lea, ca reședință papală de vară. A devenit între timp palat regal, iar acum are rolul de palat prezidențial, fiind reședința președintelui Republicii Italiene.

Napoleon Bonaparte a vrut să-l transforme în reședința imperială, dar după înfrângerea suferită în 1814, împăratul francez nu s-a mai putut bucura de acest edificiu impunător.

9. Palatul Regal din Madrid – 135.000 mp

(Sursa foto: livingnomads.com)

Palacio Real de Madrid, cum este denumit în spaniolă, este cel mai mare palat din toată Peninsula Iberică. Are în total 3.418 camere și a fost construit la comanda Regelui Filipe al V-lea al Spaniei. Construcția lui a început în 1735 și a fost extins în mai multe etape.

Deși are funcția de reședință a familiei regale spaniole, palatul este folosit doar pentru ceremonii. Totuși, este considerat ca fiind cel mai mare palat regal aflat în funcțiune din Europa.

În 1935 a fost declarat monument național și este una dintre atracțiile turistice principale ale capitalei Spaniei.

8. Malbork, Polonia – 143.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Inițial nu am vrut să-l includ în acest top, pentru că este mai degrabă un castel, dar am zis să fie acesta excepția, deoarece este cel mai mare castel din lume și a fost construit în secolul al XIII-lea. Este cea mai veche clădire din această listă. Totodată, este cel mai mare complex construit din cărămidă din Europa.

Numele oficial este Castelul Ordinului Teutonic din Malbork, a fost casa cavalerilor teutoni, dar a fost și reședința mai multor regi. A trecut prin Războiul de 30 de ani, a suferit daune devastatoare în timpul celui de al Doilea Război Mondial, iar acum este una dintre cele mai importante destinații turistice din Delta Vistulei.

7. Orașul Interzis – China – 150.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Aria totală a perimetrului în care se află Orașul Interzis este circa 720.000 de metri pătrați, dar palatul imperial chinez ocupă doar 150.000 de metri pătrați.

Este a treia cea mai veche clădire din această listă, fiind construit între anii 1406 și 1420. Primul rezident al acestui complex a fost împăratul Yongle, din dinastia Ming. Timp de mai bine de 500 de ani a fost reședința împăraților chinezi. În 1924, ultimul împărat al Chinei, Puyi, aparținând dinastiei Qing, a fost evacuat definitiv. Acesta abdicase în 1912, dar timp de aproape 12 ani a fost lăsat să locuiască în Curtea Interioară.

În prezent, face parte din patrimoniul UNESCO și una dintre cele mai atractive destinații de turism din întreaga lume. Până în pandemie, circa 16-17 milioane de persoane vizitau minunea arhitecturală din Beijing.

6. Palazzo Apostolico din Vatican – 162.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Revenim în Europa. Înapoi în Peninsula Italică, în Vatican, unde regăsim Palazzo Apostolico. Este reședința oficială papală. Este mai degrabă cunoscut ca fiind Palatul Papal sau Palatul Vaticanului.

Construcția lui a început în anul 1589, dar edificiul a fost dezvoltat în mai multe etape.

Palatul este casa celei mai renumite capele din întreaga lume: Capela Sistină. Frescele sale au fost pictate de unii dintre cei mai mari artiști ai epocii renascentiste, Sandro Botticelli, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio și, evident, Michelangelo, cel care a pictat celebra cupolă a capelei.

5. Istana Nurul Iman din Brunei – 200.000 mp

(Sursa foto: Damailand)

Un regat mic, dar cu un palat regal uriaș. Localizat în capitala Bandar Seri Begawan, Istana Nurul Iman din Brunei este reședința Sultanului din Brunei. Are 1.788 de camere, dintre care 257 sunt doar băi. Are o sală de banchet uriașă, în care pot intra 5.000 de persoane. Sultanul are la dispoziție un garaj pentru 110 mașini, dar și grajduri cu aer condiționat pentru cei 200 de ponei ai Sultanului.

Peste 51.000 de becuri sunt folosite pentru a ilumina acest complex uriaș, iar accesul la diversele etaje ale palatului se face prin cele 44 de scări, iar sultanul poate alege unul dintre cele 18 lifturi.

Este o construcție relativ nouă și modernizată de-a lungul timpului. A fost inaugurat în 1984, iar construcția lui a costat în jur de 1,5 miliarde de dolari.

4. Ak Saray din Ankara – 200.020 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Da, este cu doar 20 de mp mai mare decât palatul Sultanului din Brunei. Este cel mai nou palat din această listă. A fost inaugurat în 2014, când a devenit palatul prezidențial al Republici Turce. Prin urmare, nu are nimic în legătură cu Răpirea din Serai.

Construcția lui a costat 1,2 miliarde de dolari și a devenit reședința președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, încă de la începutul primului său mandat de președinte. Inițial s-a dorit a deservi ca birou al primului ministru. La momentul demarării proiectului, premier era nimeni altul decât același Erdoğan. El a ocupat această poziție între 2003 și 2014. A fost unul dintre proiectele lui de suflet, așa că, în 2014, după ce a câștigat alegeri, a transformat Ak Saray în palat prezidențial. Nu putea să nu se bucure de palatul pe care-l construise cu scopul de al folosi ca premier.

Complexul găzduiește și una dintre cele mai mari biblioteci din lume, rafturile acesteia fiind umplute cu peste 5 milioane de cărți. Palatul include peste 1.150 de camere. Sub palat se regăsesc buncăre nucleare, biologice și de toate feluri. Când are chef de o plimbare Erdoğan se poate plimba prin grădina botanică.

3. Luvru – 210.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Superbul palat din inima Parisului a fost reședință regală timp de 300 de ani pentru regii Franței.

Istoria Luvrului începe încă din secolul al XIII-lea, când pe locul actual a fost construită o fortăreață, dar forma lui actuală a fost dată în urma lucrărilor de dezvoltare a palatului dintre secolele XVII și XIX.

Este unul dintre cele mai vechi muzee din lume, primind această funcție încă din anul 1793 și este a doilea cel mai mare muzeu de artă al Planetei. Aici se regăsește celebru tablou Mona Lisa sau Gioconda a lui Leonardo da Vinci, acompaniată de alte circa 38.000 de piese de muzeu, datând încă din preistorie și până în secolul XXI.

Evident, este una dintre atracțiile principale ale lumii. Chiar și 2020, cu toate limitările cauzate de pandemie, a fost cel mai vizitat muzeu din lume, primul 2,7 milioane de persoane. Această cifră reprezintă în jur de 30% față de fluxului de vizitatori pe care-l înregistra înainte de 2020.

2. Palatul Hofburg din Vienna - 240.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

A fost ridicat inițial în secolul al XIII-lea, dar a fost extins de mai multe ori de-a lungul timpului. A fost construit inițial cetate de scaun pentru Ducii Austriei, dar Hofburg a găzduit regii și împărații habsburgi, precum și pe cei al Imperiului Roman Sfânt.

A jucat și rolul de reședință de iarnă a familiilor regale imperiale austriece, deoarece la Schönbrunn era cam frig în sezonul rece.

Deși nu pare să aibă aceeași faimă precum Palatul Schönbrunn la nivel global, rămâne unul dintre cele mai atractive obiective turistice din capitala Austriei.

1. Palatul Parlamentului – 365.000 mp

(Sursa foto: Shutterstock)

Da, România are cel mai mare palat din lume. Ridicată la comanda fostului președinte al Republicii Socialiste, Nicolae Ceaușescu, clădirea cunoscută și sub numele Casa Poporului, Palatul Parlamentului este și una dintre cele mai scumpe clădiri din lume, valoarea estimată fiind undeva în jurul a 4 miliarde de euro. Dar trebuie luat în calcul faptul că lucrările au fost finalizate abia prin 1997, prin urmare există unele inadvertențe date de evoluția inflației.

După cum puteți da seama, în Palatul Parlamentul ar intra cu lejeritate palatul Istana Nurul Iman din Brunei și Palatul Papal din Vatican.

Este cea mai mare clădire administrativă civilă a lumii, are o înălțime de 86 de metri, fiind pentru multă vreme cea mai înaltă clădire din Capitală, dar mai impresionant mi se pare faptul că subsolurile sale ajung până la o adâncime de 96 de metri.

Sursa foto: Shutterstock

