Clotilde Armand: Poliția a început să facă curățenie printre rechinii imobiliari din Sectorul 1

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că poliția a efectuat numeroase percheziții la mai mulți dezvoltatori imobiliari care nu ar fi respectat angajamentele legate de asigurarea locurilor de parcare în proiectele lor, mulți colaborând inclusiv cu reprezentanți ai administrației publice, pentru a ocoli reglementările legale.

Potrivit edilului de la Sectorul 1, au fost efectuate peste 50 de percheziții la mai mulți dezvoltatori imobiliari într-un dosar de înșelăciune cu locuri de parcare fictive, prejudiciu: 2 milioane de euro.

„V-am spus că o să oprim haosul urbanistic în Sectorul 1 și așa o sa facem. După cum știți, am încheiat un parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și am întărit Biroul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Sector 1. Acolo unde neregulile găsite la recepțiile complexurilor rezidențiale țin de Codul Penal nu am ezitat nicio secundă să sesizez poliția.

Să vă dau un mic exemplu de unde vine acest prejudiciu. Sunt eludate taxele de 10.000 euro (prevăzute în HCGMB 66/2006) pentru fiecare loc de parcare lipsă în procesul de elaborare si acoperite prin procesele verbale de recepție întocmite cu complicitatea funcționarilor publici”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului, una dintre metodele prin care erau evitată ilegal plata acestei taxe era aceea ca, în autorizațiile de construire să fie trecute sisteme de parcare automate supraetajate, dar care nu au fost instalate niciodată sau care au fost desființate imediat după recepție.

„Dacă extrapolăm la nivelul întregii Capitale, veți vedea ca apare un deficit de zeci de mii de locuri de parcare care nu au existat decât pe hârtie, fenomen care se transpune în taxe de milioane de euro, bani care trebuiau plătiți către bugetele locale”, a mai scris Clotile Armand.

Sursa foto: Agerpres

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

