Indotek Group a cumpărat clădirea de birouri One Victoriei Center din Capitală

Grupul de investiții maghiar, Indotek Group, a achiziționat clădirea de birouri "One Victoriei Center", situată în cartierul central de afaceri din București, ajungând să dețină trei active pe piața locală - două clădiri de birouri în Capitală și un centru comercial în Târgu Mureș.

One Victoriei Center este închiriat în prezent de 14 companii, printre care BRD Group și S&T. Clădirea are 3 etaje de parcare subterană și o suprafață brută închiriabilă de birouri de aproximativ opt sute de metri pătrați per etaj. Indotek Group va administra și va consolida în continuare clădirea de birouri în cadrul unui proces de rebranding, în urma căruia aceasta va fi denumită „Bucharest Business Center”.

Indotek Group a realizat achiziția datorită potențialului pe care zona în care este amplasată clădirea de birouri îl are de oferit. One Victoriei Center se află la intersecția străzilor Buzești și Polizu, la doar câteva minute de mers pe jos de Piața Victoriei, cartierul central de birouri din București.

„Achiziția clădirii One Victoriei Center care, în urma procesului de rebranding, va deveni Bucharest Business Center, susține obiectivul strategic al companiei în ceea ce privește întărirea prezenței pe piața locală. Prin această tranzacție, investițiile imobiliare pe care le gestionăm în țară ajung deja la un total de 80.000 de metri pătrați și ne apropiem de pragul de 100.000.000 de euro în ceea ce privește volumul de investiții”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Forin Tîrla, Country Manager România și Bulgaria pentru Indotek Group.



De asemenea, achiziția susține strategia de dezvoltare a companiei, atât prin diversificarea activelor pe care le deține, cât și prin diversificarea prezenței internaționale. În prezent, IndoteK Group deține proprietăți comerciale și industriale, hoteluri și clădiri de birouri în treisprezece țări din Europa ( Ungaria, România, Italia, Bulgaria, Spania, Grecia, Serbia, Croația, Polonia, Slovacia, Portugalia, Slovenia și Cipru).

În cursul tranzacției, asistența juridică pentru One Victoriei Center a fost asigurată de firma de avocatură Stratulat Albescu, iar cea fiscală, financiară și structurală de Mazars, CBRE asigurând asistența comercială, iar Vitalis asistența tehnică.

Sursa foto: Indotek Group

