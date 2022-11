Rate direct de la dezvoltator, cu avans 25%, pentru apartamentele  din Ivory Residence

Ivory Residence, complexul rezidențial select dezvoltat în zona Pipera, introduce o facilitate importantă pentru toți cei interesați de achiziționarea unui apartament în nordul Capitalei. Astfel, din luna noiembrie, cumpărătorii au posibilitatea de a plăti rate direct la dezvoltator, cu un avans de doar 25%. Sistemul de finanțare permite achitarea prețului apartamentului dorit pe o perioadă de 3 ani, fără dobândă. În cazul în care cumpărătorul decide între timp să apeleze la un credit bancar, sumele achitate până la acel moment dezvoltatorului sunt considerate avans.

”Sunt cumpărători care doresc să se mute în noua casa cât mai repede și nu vor să apeleze la un credit pe câțiva zeci de ani. Pentru aceștia, dar și pentru persoanele care nu pot apela la un împrumut de la o instituție bancară, oferim această facilitate de rate direct la dezvoltator, care este mai flexibilă, necesită mai puține documente și nu prevede dobânzi sau comisioane suplimentare. Suntem convinși că ofertele de locuințe dezvoltate în cadrul Ivory Residence și facilitățile disponibile, inclusiv cele financiare, vor satisface cele mai exigente gusturi și vor asigura succesul acestui proiect”, a declarat Cătălin Apetri, director de vânzări Ivory Residence.

Oferta Ivory Residence cuprinde mai multe de tipuri de apartamente, structurate în 3 categorii. Apartamentele de tip studio au o suprafață ce variază între 36 și 54 mp utili, apartamentele cu 2 camere au suprafețe cuprinse între 55 și 91 mp utili, iar cele cu 3 camere oferă o suprafață de 83 mp utili. Regimul de înălțime al fiecărui bloc de apartamente este S+P+7E. Fiecare tip de apartament beneficiază de finisaje de calitate, confort și siguranță la superlativ, iar fiecare bloc dispune de boxe de depozitare la subsol. Cele peste 1200 de locuri de parcare disponibile pentru complex sunt grupate în 2 corpuri de parcări supraetajate și un număr generos de locuri exterioare de parcare destinate vizitatorilor.

Situat în nordul Bucureștiului, proiectul rezidențial Ivory Residence oferă peste 20.000 mp de spații verzi, 2 terenuri pentru activități sportive (tenis, fotbal, baschet), locuri de joacă pentru copii, special amenajate și multiple zone de relaxare. Spațiile generoase dintre blocuri permit și alte viitoare amenajări destinate locuitorilor complexului, printre care și o pistă de alergare de aproximativ 1,5 km.

Proiectul Ivory Residence se află pe Bulevardul Pipera, în imediata vecinătate a celor mai importante clădiri de birouri, a mall-ului Promenada și a Parcului Herăstrău, cu acces rapid către stațiile de metrou Pipera sau Aurel Vlaicu, ori spre aeroportul internațional Henri Coandă.

Construit de către dezvoltatori britanici, pe un teren de peste 59.000 mp, complexul Ivory Residence se află în plin proces de realizare a tuturor blocurilor și facilităților stabilite. Prima faza a construcției (3 blocuri) a fost finalizată și dată în folosință în vara acestui an, însumând 420 de apartamente, dintre care peste 300 au fost deja vândute. În prezent, proiectul se află în a doua fază a construcției, realizată în proporție de 80%, alte 420 de apartamente fiind gata de predare. Vânzarea acestora va începe în luna decembrie a acestui an. Faza a 3-a a fost demarată tot în acest an și cuprinde 6 blocuri noi de apartamente, având termen de finalizare anul 2024.

Sursa foto: Ivory Residence

