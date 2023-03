Cel mai mare dezvoltator imobiliar din România se listează la bursa din Viena

Acţiunile companiei One United Properties SA vor fi incluse, începând cu data de 20 martie 2023, în indicele ROTX al Bursei de Valori din Viena, potrivit unei anunţ postat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, conform Agerpres.

„Conducerea One United Properties S.A informează piaţa cu privire la faptul că Wiener Borse (Bursa de Valori din Viena) a anunţat că acţiunile companiei vor fi incluse, începând cu 20.03.2023, în indicele ROTX. ROTX este un indice de preţ ponderat în funcţie de capitalizare şi este alcătuit din 15 acţiuni 'blue chip' româneşti, tranzacţionate la Bursă de Valori Bucureşti. Calculat în EUR, USD şi RON şi diseminat în timp real de Wiener Borse, ROTX este conceput că indice tranzacţionabil şi este folosit că suport pentru produsele structurate", se arată în comunicatul companiei.

Includerea în ROTX face parte din strategia companiei de a îmbunătăţi vizibilitatea pieţei de capital din România la nivel internaţional, precum şi de a contribui la aprecierea în continuare a lichidităţii One United Properties.

În afară de ROTX, acţiunile ONE sunt incluse, începând în FTSE Global All Cap, care acoperă performanţă acţiunilor cu capitalizare mare, medie şi mică la nivel global, FTSE Global Mid Cap, segmentul cu capitalizare medie din cadrul FTSE Global Equity Index, FTSE Global Total Cap, care include companii mari, mijlocii, mici şi micro-companii şi FTSE EPRA Nareit Emerging, care este conceput pentru a urmări performanţă companiilor imobiliare şi a REIT-urilor listate pe pieţele emergente.

Pe plan local, începând cu luna septembrie 2021, acţiunile ONE sunt incluse în BET, principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti care urmăreşte cele mai lichide companii, precum şi indici BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR şi BET Plus. One United Properties este principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti.

