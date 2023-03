Indienii de la InterGlobe au vândut hotelul K+K din centrul Capitalei, care se relansează sub brandul Peakture

Lorand și Zsuzsanna Szarvadi, proprietarii Balvanyos Resort & Spa din Covasna, au cumpărat hotelul K+K Elisabeta din centrul Capitalei pe care îl vor relansa sub nou-înființatul brand hotelier Peakture, creat de Brandient, a anunțat compania de consultanță imobiliară Cushman Wakefield Echinox, cea care a intermediat tranzacția.

Inaugurat în 2006 de frații Koller din Austria, hotelul era deținut din 2019 de InterGlobe, un conglomerat din India cu activitate în sectorul aviatic, industria ospitalității și turism. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, din cauza clauzelor contractuale.

PeakTure completează portofoliul HoReCa al familiei Szarvadi care cuprinde complexul Balvanyos Resort & Spa din Covasna, aflat în plin proces de extindere cu un corp nou, care va fi denumit tot Peakture, şi va cuprinde 50 de camere și o nouă zonă de Spa, precum și restaurantele Gastrolab, Fork și Champagne & More din București, şi magazinele de vinuri Indivino.

„Am considerat că a venit momentul să intrăm şi pe piața bucureşteană, în segmentul de 4 stele. Este o nouă provocare, dar suntem foarte entuziasmați de oportunitatea de a dezvolta un concept boutique urban, cu servicii premium, şi cu multă personalitate. Suntem foarte optimişti în ceea ce privește viitorul turismului românesc în general, și domeniului hotelier din București în special. Numărul turiștilor străini care vizitează capitala noastră este în creștere exponențială. Cu Peakture ne vom adresa lor, dar și segmentului de clienți business”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Lorand Szarvadi, acţionar Balvanyos Resort SA.

InterGlobe a fost asistat în acesta tranzacție de Cushman & Wakefield, alături de casa de avocatură Wolf Theiss și firma de project management Vitalis Consulting (vendor TDD). Cumpărătorul a fost asistat de Vulpoi & Toader Management, Carmen Călin și Alexandru Mnohoghitnei.

„Piața hotelieră din București și-a revenit rapid după perioada pandemică și are în continuare un potențial semnificativ de creștere, susținută fiind atât de turismul de business, cât și de cel de leisure. K+K Elisabeta are o poziție privilegiată, în inima Bucureștiului, iar sub brandul Peakture suntem convinși că va reuși să își consolideze și să își extindă baza de clienți”, a declarat și Cristi Moga, Head of Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox.

Situat între Piața Universității și Piața Rosetti, hotelul dispune de 67 de camere clasificate la 4 stele, precum și de un bar, restaurant cu facilități pentru servirea micului dejun, săli de întâlnire și o zonă de fitness.

Sursa foto: PeakTure / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: