reConstruct Forum 2023 | Bogdan Doicescu, Bog'Art: Proiectele publice vin cu amploare, dar sunt mai greu de gestionat

Sectorul construcțiilor își îndreaptă în această perioadă foarte mult atenția către proiectele publice care vor fi finanțate din fonduri europene și din bani publici, astfel încât să compenseze pentru dificultățile care sunt pe sectorul privat, dar proiectele publice vin cu mult mai multe provocări și obstacole, este de părere Bogdan Doicescu, Director of Development și Group CEO Bog'Art.

Prezent în cadrul conferinței reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future, organizată de wall-street.ro și Start-up.ro, CEO-ul grupului Bog’Art a atras atenția asupra procedurii transparente, însă complicate de atribuire a contractelor, dar și asupra limitărilor care apar în cadrul unui contract cu un buget fix.

Astfel, consideră Bogdan Doicescu, o provocare a pieței de construcții din România o va reprezenta chiar valul mare de proiecte publice, mai ales în condițiile în care unele dintre acestea sunt ambițioase.

Cu alte cuvinte, cum resursele sunt deja limitate, înțelegem că, o provocare extrem de importantă care vine cu oportunitatea apariției acestor proiecte va fi cea a ducerii la bun sfârșit a lucrărilor.

”PNRR atrage foarte multe fonduri și generează multe șantiere, de la spitale la stadioane, la baze militare și alte tipuri de clădiri administrative cum sunt școlile, grădinițele, segmente pe care suntem foarte activi, iar Bog'art a lucrat la multe clădiri reprezentative în București. În prezent, suntem implicați în 36 de proiecte, care însumează circa 200.000 mp pătrați, o suprafață considerabilă, care vine preponderent din zona proiectelor publice ” ne-a dezvăluit Bogdan Doicescu.

Potrivit lui, aceste proiecte publice ajută compania să contrabalanseze activitatea în raport cu proiectele din mediul privat, care, poate nu vine cu contractele mari din sectorul public, cum sunt cele din infrastructură, dar care compensează prin avantajele unei atribuirii și unei gestionări a contractelor mult mai eficientă.

„Sectorul privat este foarte bine uns și calibrat. Acolo au echipe de management care știu foarte bine ce fac. Știu fiecare șurub care intră pe șantier, iar bugetele sunt foarte bine calibrate. Întregul proces este foarte bine gestionat. De cealaltă parte, proiectele publice vin cu amploare, sunt proiecte care fac bine țării la nivel global, dar metoda de atribuire durează și, de regulă, sunt contestate, și apar și provocări care îngreunează procesul de construcție” a mai spus CEO-ul grupului Bog’Art .

Acesta spune că, în condițiile în care prețul unei oferte a rămas un criteriu important, iar totul a fost gândit la limită pentru a se încadra în bugetul unui proiect, apar provocări în ceea ce privește capacitatea de a duce acel proiect la bun sfârșit, mai ales când apare un proiect nou, cum ar fi un spital de 100 de milioane de euro.

„Nu prea găsești astfel de proiecte în țara noastră. Drept urmare, criteriile de eligibilitate ne obligă să găsim parteneri care să aibă și competențe, și credibilitate, și putere financiară de a executa un proiect. Trebuie să existe și o chimie bună între parteneri, pentru că, așa cum vedeți, proiectele de amploare sunt adesea luate în asociere”, ne-a mai explicat Bogdan Doicescu.

Proiectele publice mari vor amplifica problema forței de muncă și a materialelor de construcție

(Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu)

Bogdan Doicescu spune că provocări au existat mai mereu, deoarece prețurile materialelor de construcție au crescut de la an la an, iar problema deficitului de forță de muncă s-a simțit și în trecut, dar ultimii ani au fost mult mai dificili în ceea ce privește gestionarea riscurilor în execuția construcțiilor.

Datele arată că numărul de muncitori români care lucrează în afara României este dublu față de cel care lucrează în țară, unde disponibilitatea ar fi de circa 400.000 de muncitori. Este un bazin de muncitori mic, iar proiectele mari care urmează prin PNRR vor acutiza problema lipsei forței de muncă.

Aceeași situație este valabilă și pentru materialele de construcție, care sunt tot mai scumpe și mai greu de găsit în condițiile actuale.

„Problema forței de muncă a existat mereu, dar amploarea acestei probleme va fi și mai mare în condițiile în care proiectele publice consumă și mai mult din această resursă. La fel este și la materialele de construcție. Când vrei să faci drumuri care nu s-au mai făcut în țara asta, devine o problemă să găsești suficiente materiale în zonele unde vrei să construiești”, ne-a mai explicat CEO-ul grupului de firme Bog'Art.

În ceea ce privește furnizarea de materiale de construcții, Bogdan Doicescu a atras și el atenția asupra situației din Turcia, țară din care România se aproviziona cu foarte mult fier-beton și care va trebui să redirecționeze o mare parte din producția locală către proiectele de reconstrucție de după cutremurul de la începutul acestui an.

De asemenea, Ucraina, un alt furnizor tradițional de materiale de construcții important pentru țara noastră, este afectată de război, așa că avem încă un minus în ceea ce privește aprovizionarea cu materialele necesare.

Referitor la forța de muncă, o problemă este și aceea că nu ai nevoie doar de oameni care să dea la lopată pe șantiere, ci și oameni specializați, pentru diverse tipuri de lucrări și activități care implica angajarea unor specialiști.

„Una este când lucrezi la un stadion, altceva e când lucrezi la un spital și cu totul altceva când lucrezi la un drum. Practic, nu trebuie să găsești doar muncitori necalificați, ci și muncitori care să corespundă specificului fiecărui proiect în parte”, a mai spus reprezentantul Bog'Art, în cadrul reConstruct Forum 2023.

