Stelian Bujduveanu: Nu cred că noul PUG va fi gata în acest mandat, nu avem timp suficient

Investitorii din imobiliare așteaptă o rezolvare a situației PUZ-urilor suspendate sau blocate la Direcția de Urbanism a Capitalei, iar întocmirea cât mai rapidă a noului Plan Urbanistic General (PUG) este soluția către care se uită toți jucătorii implicați.

Viceprimarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat în cadrul conferinței reConstruct Forum 2023, organizată de wall-street.ro și Start-up.ro, că aprobarea PUG-ului Capitalei nu va fi posibilă până la finele acestui an, așa cum anticipa inițial primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Stelian Bujduveanu afirmă că s-au făcut toate demersurile pentru deblocarea proiectului de întocmire a noului PUG, bugetul a fost aprobat, s-au făcut pași importanți pentru a avea un PUG modern și relevant pentru Bucureștiul zilelor noastre, dar că documentația nu va fi finalizată în actualul mandat.

„Personal, am militat încă de la începutul acestui mandat să se aloce banii necesari de la bugetul Capitalei pentru deblocarea PUG-ului. Domnul primar ne-a spus că, până în toamnă, va veni cu o soluție pentru această problemă. S-a semnat contractul, s-au efectuat primele plăți, dar sunt ferm convins că nu va fi gata documentul pentru PUG în acest mandat. M-aș fi bucurat să fie gata, dar nu este, fizic, timp suficient”, a spus, în cadrul dezbaterii, viceprimarul general al Capitalei.

Potrivit lui, după ce va fi finalizată documentația trebuie pusă în dezbatere publică și abia după aceea poate fi supusă la vot, iar administrația locală mai are la dispoziție doar un an și jumătate din acest mandat, interval în care nu este posibilă rezolvarea problemei PUG-ului Capitalei.

De cealaltă parte, Stelian Bujduveanu este de părere că s-au făcut pași importanți pentru viitor, dar soluția finală va veni în câțiva ani.

„Eu spun că s-au făcut pașii pentru viitor. S-a deblocat PUG-ul. Cred că într-un orizont de câțiva ani vom avea o documentație de urbanism aliniată la standarde moderne”, a punctat viceprimarul general al municipiului București.

Bujduveanu: PNL a votat suspendarea PUZ-urilor pentru că ni s-a promis ceva

Oficialul PMB, membru al Partidului Național Liberal (PNL), a declarat că a votat în favoarea suspendării PUZ-urilor, o decizie politică ce ar putea fi dezbătută, dar susținerea pentru demersul primarului general al Capitalei a venit și pentru că le-a fost promisă rezolvarea rapidă a situației.

„Nu trebuie să ne ascundem de ce s-a întâmplat. PNL a votat în prima fază suspendarea PUZ-urilor de sector. L-am votat pentru că ni s-a spus că va urma o analiză între 3 și 12 luni, pentru a releva acele părți ilegale ale acestei documentații. Am luat acea decizie politică. S-au suspendat documentațiile de urbanism. După un an de zile nu am primit acea analiză, ci o serie de planșe suprapuse, între PUZ și PUG, iar reacția fost una firească, noi am spus foarte clar: vorbim de legalitate, nu de oportunitate”, ne-a mai spus Stelian Bujduveanu.

Potrivit lui, ulterior, instanțele au decis că aceste documentații trebuie suspendate, mai mult, unele fiind declarate și ilegale.

Totodată, viceprimarul general a mai spus că nu trebuia să fie nicio surpriză pentru nimeni că s-a ajuns la suspendarea PUZ-urilor, Nicușor Dan intrând în campania de alegeri locale pentru București cu această promisiune.

„Actualul primar a spus cum vrea să dezvolte orașul. A spus atunci când a candidat că va suspenda PUZ-uri. Timp de 15 ani a spus tuturor că va bloca urbanismul în București și s-a ținut de cuvânt”, a punctat Stelian Bujduveanu.

De asemenea, acesta a mai spus că susține dezvoltarea orașului, dar că este nevoie și de un consens politic la nivelul Consiliului General al Capitalei.

„Nu susțin blocarea orașului. Nu vreau să vorbesc despre alți factori politici. Ce soluții trebuie puse pe ordinea de zi și apoi vom vedea ce facțiuni politice votează în Consiliul General. Vom vedea și ce partide susțin dezvoltarea orașului și ce proiecte sunt sau nu susținute, pentru că sunt 55 de consilieri de la diverse partide”, a mai spus Stelian Bujduveanu.

Problema PUZ-urilor, transformată într-un subiect mult prea mare

Oficialul Primăriei Generale a Capitalei este de părere că problema PUZ-urilor a devenit mai mare ca subiect decât ar fi trebuit să devină de fapt.

Pe deoparte, ne spune el, cei din Consiliul General al Capitalei se feresc de orice este pe tema PUZ-urilor în cadrul ședințelor, deși nu ar trebui să-i sperie, pentru că nu sunt cele mai mari probleme ale Capitalei pentru care trebuie să-și dea votul.

„Eu am fost și în mandatul trecut, am votat și am respins PUZ-uri. Nu sunt străin de această temă și mă amuză când văd acum în Consiliul General că sunt oameni care fug de PUZ-uri”, a dezvăluit el.

De cealaltă parte, și piața face un caz prea mare, deoarece numărul PUZ-urilor blocate la direcția de urbanism, adică în jur de 100, reprezintă un număr infim raportat la numărul de beneficiar la nivelul Capitalei, un oraș cu peste 2 milioane de locuitori.

Mai mult, potrivit lui, beneficiarii PUZ-urilor nu fac nici ei presiune pentru a fi rezolvată problema PUZ-urilor.

„Dacă beneficiarii nu fac presiune pe rezolvarea acestei probleme, nu va exista o dezbatere”, a mai spus Stelian Bujduveanu, în cadrul conferinței reConstruct Forum 2023.

Conferința reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future

