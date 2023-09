Diferențe mari între pretențiile proprietarilor și cele ale chiriașilor. Cum au evoluat chiriile în luna august

Prețurile solicitate de proprietarii cu apartamente scoase spre închiriat au crescut în luna august a acestui an cu 2% față de luna iulie, dar diferența față de aceeași lună a anului trecut este îngrijorătoare, potrivit datelor publicate de platforma de anunțuri imobiliare a OLX, Storia.ro.

Prețurile solicitate pe platformă în cele 10 mari orașe analizate au înregistrat o creștere de 17% de la un an la altul (august 2023 vs. august 2022), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (august 2023 vs. iulie 2023) au crescut, în medie, cu 2%.

În luna august a acestui an s-au înregistrat cu 33% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia.ro – platforma de imobiliare lansată de OLX, date care marchează un record de contactări și care arată că vizitatorii Storia.ro închiriază apartamente cu și mai multă rapiditate decizională, comparativ cu luna iulie 2023.

Totodată, în luna august a.c. românii au vizualizat cu 12% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare de pe Storia.ro, comparativ cu luna iulie. De asemenea, față de aceeași perioadă a anului trecut, în luna august a anului curent contactările au crescut cu 19%.

„În această perioadă efervescentă a sectorului imobiliar, în care studenții se pregătesc pentru noul an universitar 2023-2024, Storia.ro a aflat și care este bugetul disponibil al studenților, în funcție de tipul apartamentelor pe care vor să le închirieze, dar și cu cine își doresc să locuiască și care este gradul lor de mulțumire față de ofertele găsite pentru închiriere”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia.ro & OLX Imobiliare.

Astfel, conform celui mai recent sondaj desfășurat de Storia.ro, se observă că majoritatea studenților care își doresc să închirieze o garsonieră dispun de un buget cuprins între 201-300 de euro (53%), își doresc să locuiască singuri (64%) și sunt mulțumiți (40%) de ofertele pe care le găsesc și care se încadrează în bugetul lor.

În același timp, majoritatea studenților care își doresc să închirieze un apartament cu două camere dispun de un buget cuprins între 301-400 de euro (44%), își doresc să locuiască împreună cu un prieten (48%) și sunt mulțumiți (46%) de ofertele pe care le găsesc în bugetul lor.

În cazul studenților care își doresc să se mute într-un apartament cu trei camere, majoritatea dispun de un buget cuprins între 301-400 de euro (45%), își doresc să locuiască împreună cu un prieten (46%) și sunt mulțumiți (55%) de ofertele pe care le găsesc în bugetul lor.

Sondajul a fost publicat online, pe Storia.ro și OLX Imobiliare, în luna august 2023, iar răspunsurile au fost colectate de la 1009 respondenți, la nivel național.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu luna august 2022, în august a.c. prețurile medii pentru chirii au crescut cu 14% pentru apartamentele cu două sau trei camere și cu 8% în cazul garsonierelor.

Analizând creșterile pe sectoare, se observă că prețurile medii pentru chirii au crescut la toate categoriile de locuințe, cu excepția prețurilor pentru apartamentele cu trei camere din sectorul 4, care au stagnat.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul apartamentelor cu trei camere din sectorul 5, unde prețurile solicitate pentru închiriere sunt mai ridicate cu 33%, urmate de apartamentele cu trei camere din sectorul 3, care s-au scumpit în ultimul an cu 25%, dar și de apartamentele cu trei camere din sectorul 2 și de cele cu două camere din sectorul 6, care se închiriază la prețuri mai mari cu 18% față de anul trecut.

În luna august a.c., chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 280 de euro (în sectorul 5) și 400 de euro (sectorul 1). Prețurile medii ale apartamentelor cu două camere s-au aflat între 430 de euro (sectorul 4) și 600 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii cuprinse între 500 de euro (sectorul 4 și 6) și 775 de euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară

Comparativ cu luna august a anului trecut, la nivelul țării s-au înregistrat preponderent creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente, cu o singură excepție în cazul garsonierelor din Oradea, al căror preț mediu de închiriere a rămas constant față de anul trecut.

În același timp, Cluj-Napoca este singurul oraș în care prețurile au rămas constante la toate categoriile de apartamente în luna august 2023, comparativ cu luna iulie 2023.

Tot în categoria excepțiilor se încadrează și orașul Sibiu, care este singurul în care s-au înregistrat scăderi ale prețurilor de închiriere în luna august 2023, la toate categoriile de apartamente, comparativ cu luna iulie 2023. Constanța este orașul cu cea mai mare creștere de la lună la lună (august 2023 vs. iulie 2023), la categoria garsonierelor (+8%).

Cluj-Napoca

În luna august a.c., prețurile medii solicitate pentru apartamente s-au menținut aproape constante față de cele din luna anterioară.

Prețul mediu de închiriere pentru apartamentele cu trei camere a rămas constant, de 700 de euro, în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a avut o ușoară creștere de 1%, de la 549 euro la 550 de euro.

În cazul garsonierelor, prețul de închiriere a scăzut cu 1%, de la 350 de euro in iulie 2023, la 349 de euro în luna august a aceluiași an.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 20% în cazul apartamentelor cu două camere, cu 19% pentru apartamentele cu trei camere și cu 16% în categoria garsonierelor.



Iași

În Iași, prețurile medii solicitate au rămas relativ similare față de luna anterioară, singura modificare înregistrându-se la garsoniere (-6%).

Comparativ cu luna august 2022, prețurile medii solicitate au crescut cu 13% pentru garsoniere, cu 11% pentru apartamentele cu trei camere și cu 8% pentru apartamentele cu două camere.

În Iași, în luna august a.c., o garsonieră se închiriază, în medie, cu 283 de euro, un apartament cu două camere cu 400 de euro, în timp ce unul cu trei camere se închiriază cu 500 de euro.

Brașov

În luna august a.c., prețurile medii solicitate pentru închiriere fluctuează ușor comparativ cu luna anterioară.

Dacă în luna iulie a.c. o garsonieră se închiria cu 312 de euro, în luna august a.c. prețul a scăzut cu 4% și a ajuns la 300 de euro. Prețul de închiriere pentru apartamentele cu două camere a rămas la fel, de 450 de euro, în timp ce prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 2%, de la 610 euro la 600 de euro.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 17% pentru garsoniere, cu 15% pentru apartamentele cu două camere și cu 20% pentru apartamentele cu trei camere.

Constanța

În luna august a.c. s-a observat o creștere de 8% în cazul garsonierelor și de 1% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce prețurile medii pentru apartamentele cu trei camere au rămas constante față de luna iulie 2023.

Comparativ cu anul trecut, prețul mediu al chiriilor a crescut semnificativ pe toate segmentele de apartamente, cea mai mare creștere fiind înregistrată la apartamentele cu trei camere (+44%), urmată de garsoniere (+40%) și apoi de apartamentele cu două camere (+32%).

Timișoara

Prețurile medii solicitate în luna august a.c. pentru închiriere au fost constante față de luna iulie a.c. în cazul garsonierelor și apartamentelor cu trei camere, în timp ce prețul de închiriere pentru apartamentele cu două camere a crescut cu 2%.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, chiriile medii sunt mai ridicate cu 14% în cazul garsonierelor și apartamentelor cu două camere și cu 13% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Sibiu

În Sibiu, prețurile medii solicitate în luna august a.c. au înregistrat o scădere record comparativ cu luna anterioară: -7% în cazul apartamentelor cu două camere și -4% în cazul garsonierelor și apartamentelor cu trei camere.

Față de luna august a anului trecut, prețurile medii solicitate au crescut pe toate categoriile de apartamente – cu 20% pentru apartamentele cu trei camere, cu 17% pentru apartamentele cu două camere și cu 14% pentru garsoniere.

Oradea

Comparativ cu luna iulie a.c., prețurile medii solicitate în luna august a.c. pentru închiriere au scăzut cu 10% la garsoniere, dar au crescut cu 3% la apartamentele cu trei camere, în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au rămas constante.

Comparativ cu luna august a anului trecut, prețurile medii solicitate au crescut cu 14% în cazul apartamentelor cu trei camere și cu 17% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce prețul garsonierelor a rămas constant.

Craiova

În luna august a.c. prețurile medii au rămas relativ similare cu cele din luna iulie a acestui an.

Comparativ cu luna august 2022 s-au înregistrat creșteri ale prețului mediu la apartamente cu două camere (+17%), la garsoniere (+14%) și la apartamentele cu trei camere (+6%).





Arad

În Arad, prețurile medii ale chiriilor sunt fluctuante, crescând cu 3% în cazul garsonierelor, în timp ce au scăzut cu 6% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 11% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Față de luna august 2022, s-au observat creșteri de 14% la apartamentele cu trei camere și de 10% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul garsonierelor creșterea a fost de 9%.

