Florin Cîțu: De vineri, oricine se poate vaccina doar cu buletinul

Românii care doresc să se vaccineze anti-COVID pot, începând din acest weeekend, să se prezinte doar cu buletinul şi fără programare, a declarat premierul Florin Cîţu.

"De vineri, din acest weekend, putem să ne vaccinăm oriunde în centrele Pfizer şi Moderna doar cu buletinul, fără niciun fel de programare. Astăzi a fost problemă cu prea multe persoane care au încercat în acelaşi timp, vreo 40.000 de persoane. Este o platformă pe care am făcut-o anul acesta, nu este perfectă. Îmi cer scuze pentru cei care au avut de aşteptat", a afirmat prim-ministrul.

Deschiderea restaurantelor la capacitate maximă pentru persoane vaccinate, o propunere; un mod de a motiva populaţia

Florin Cîțu spune că deschiderea restaurantelor la capacitate maximă pentru persoanele vaccinate este o propunere care urmează să fie discutată vineri în comitetul interministerial, menţionând că fiecare ţară are o modalitate de a motiva populaţia să se vaccineze.

Întrebat dacă deschiderea restaurantelor la capacitate maximă doar pentru persoanele vaccinate nu reprezintă o formă de discriminare, prim-ministrul a replicat că este vorba despre o propunere care urmează să fie discutată cu reprezentanţii mai multor ministere.

"Vineri o să fie comitetul interministerial şi acestea sunt propuneri. Propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne - toţi miniştrii vor fi acolo -, Ministerul Justiţiei şi vom vedea care vor fi de fapt soluţiile. Am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propuneri. Până la urmă, există un mod de a motiva populaţia. Fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut şi Germania foloseşte acest model. Dacă în Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoane vaccinate, cred că putem să fim şi noi OK. Până la urmă, este singura soluţie de a scăpa de pandemie: vaccinarea. Şi faptul că lumea se vaccinează - eu cred că este normal, din punctul meu de vedere, să poţi să beneficiezi şi o parte din restricţii să fie ridicate pentru cei care se vaccinează", a arătat premierul

Sursa foto: Agerpres

