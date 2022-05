Românii au mers mai des la dentist în 2021. Dent Estet a înregistrat o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei

Grupul Dent Estet, parte a MedLife, a înregistrat o cifră de afaceri de 107,6 milioane lei, în 2021, în creștere cu 60% față de 2020 (67,1 milioane lei).

Ritmul de dezvoltare la nivelul grupului a fost susținut de deschiderea unei noi clinici și achiziții strategice; creșterea cu 64% a veniturilor clinicii din Brașov și cu 57,5% la Sibiu; evoluția numărului de pacienți unici; mărirea echipei medicale la 145 (+38% vs 2020), a echipei de suport la 314 (+31% vs 2020) și a uniturilor dentare la 86 (+49% vs 2020).

“Pentru noi, 2021 a fost anul cu cea mai amplă extindere teritorială în cei 23 de ani de existență. Dent Estet a ajuns în alte trei orașe din țară: Ploiești, unde am construit o clinică nouă cu o investiție de 1,7 milioane de euro, Cluj-Napoca, grație unui parteneriat puternic cu Stomestet, clinica fondată de dr. Smaranda Buduru și dr. Rareș Buduru, și Oradea, prin achiziția Oradent by Dr. Costea”, a declarat dr. Oana Taban, Fondator & Director General al grupului.

Clinica Krondent din Brașov, prima achiziție din portofoliul Dent Estet, a înregistrat, în primul an de apartenență la grupul lider al pieței de medicină dentară din România, o creștere cu 64% a veniturilor operaționale, de la 4,7 milioane de lei, în 2020, la 7,7 milioane lei.

O creștere semnificativă a înregistrat și Dent Estet Sibiu, investiție greenfield lansată în 2018. Astfel, clinica de servicii dentare destinate adulților a raportat o creștere organică a veniturilor operaționale cu 57,5% în 2021, față de 2020, depășind 8,9 milioane lei.

Cazurile complexe în implantologie și estetică dentară, în topul cererii de tratamente

În 2021, românii au acordat o atenție sporită implanturilor dentare și serviciilor de estetică dentară, Dent Estet Implant Division și Advanced Orthodontic Division fiind două dintre principalele segmente căutate.

În plus, românii au respectat controalele periodice la medicul stomatolog, astfel că numărul total de pacienți unici ai grupului a crescut cu 11% în 2021 față de 2020.

La nivelul grupului, numărul de pacienți unici a fost de aproximativ 38.800, în creștere față de primul an pandemic.

De asemenea, împreună cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, Dent Estet a pus bazele unui proiect unic în sfera educației, investind 80.000 de euro în renovarea și amenajarea unui laborator în cadrul Facultății de Medicină Dentară.

Grupul a continuat politica de investiții în digitalizare și tehnologizarea serviciilor, datorită beneficiilor majore pentru pacient: precizie crescută în diagnosticare, lipsa durerii, confort ridicat în cabinetul stomatologic, rapiditate în execuția lucrărilor.

Grupul Dent Estet a fost înființat în anul 1999, iar în cei 23 de ani de existență, echipa s-a extins la un număr de aproximativ 500 de angajați și colaboratori, dintre care 158 sunt medici. Dent Estet deține 15 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii în România (Implant Division, Aesthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală - Aspen și 8 studiouri foto digitale Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 98 de săli de tratament, pe o suprafață totală de 4.300 de metri pătrați, care includ și 3 săli de chirurgie complet utilate.

Din anul 2016, Dent Estet face parte din grupul MedLife, după achiziția pachetului majoritar de către operatorul privat de servicii medicale, 40% din acțiuni fiind deținute de dr. Oana Taban, CEO & Founder Dent Estet.

