Clinica DentOP - investiții de 100.000 de euro în aparatură digitală

„Încă de când am pornit pe acest drum ne-am angajat în a transforma stomatologia într-o experiență plăcută pentru oameni. Iar dacă vorbim despre implanturi dentare, frica este și mai mare, tocmai din acest motiv am căutat soluții! Aveam deja implementată soluția sedării conștiente în cadrul intervențiilor de inserare a implantului dentar, computerul tomograf care ne ajută să planificăm predictibil intervenția, însă ne-am dorit să evoluăm și mai mult din punct de vedere tehnologic. Din acest motiv am realizat o investiție de 100.000 de euro în tehnologie digitală, care permite reducerea timpului de tratament și creșterea confortului pentru pacient cu ajutorul scannerelor digitale.” - Dr Cazacu Corrado- Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară.