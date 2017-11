Avand in vedere decizia Guvernului de a sustine in continuare transferul contributiilor sociale aproape exclusiv in sarcina salariatilor, Blocul National Sindical si organizatiile sale membre vor continua punerea in aplicare a calendarului de proteste anuntat in luna octombrie 2017, respectiv organizarea unor mitinguri la nivelul marilor orase din Romania.

Sindicalistii se tem ca trecerea contributiilor la angajat la va scadea considerabil salariilor.

Urmatoarele proteste vor avea loc dupa urmatorul calendar:

Miercuri, 08.11.2017, incepand cu ora 16.00, aprox 1.000 de membri de sindicat vor protesta la Constanta, in fata sediului Prefecturii Constanta.

Joi, 09.11.2017, incepand cu ora 15.00, aprox 1000 de membri de sindicat vor protesta la Oradea, in fata sediului Prefecturii Bihor.

Joi, 09.11.2017, incepand cu 16.00, aprox 1500 de membri de sindicat vor protesta la Ploiesti, participantii se vor aduna in jurul orei 16.00 la Gara de Sud din Ploiesti, de unde se va pleca in mars pana la Prefectura Prahova, mitingul se va derula incepand cu 16.30, in fata sediului Prefecturii.

Vineri, 10.11.2017, incepand cu ora 14.00, aprox 1500 de membri de sindicat vor protesta la Timisoara, in fata sediului Prefecturii Timis.

Miercuri 15.11.2017, incepand cu ora 16.00, aprox 1000 de participanti vor protesta la Cluj Napoca.

Actiunile de protest au ca tema centrala transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat dar vizeaza si teme de interes pentru organizatiile membre BNS, cum ar fi modificarea legii 62/2011 privind dialogul social sau constructia autostrazii Pitesti -Sibiu.

Marti, circa 6.000 de angajati ai Dacia au organizat un miting. Este primul din seria de proteste anuntate de Blocul National Sindical.