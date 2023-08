Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, prezent la lansarea evenimentului L'Etape Romania by Tour de France, a estimat că în 4-5 luni se vor relua lucrările la patinoarul ''Mihai Flamaropol'' din Capitală, transmite Agerpres.

Lucrările la Patinoarul "Flamaropol" au început în 2016 şi au fost sistate în 2019, după rezilierea contractului, în condiţiile unor întârzieri şi probleme de execuţie. Până în 2019 a fost executată aproximativ 26% din întreaga lucrare (doar lucrări la structura de rezistenţă).

''Este o chestiune de săptămâni până o să ieşim în achiziţie publică. Pentru finalizarea lucrărilor nu mai e nevoie de proiectare, e făcută. Din fericire, expertiza ne-a spus că structura de rezistenţă ţine, nu este nevoie să intervenim. Trebuie înlocuite nişte elemente metalice pe acoperiş, pentru că au stat în ploaie. În rest, o să ieşim în achiziţie şi sper ca în 4-5 luni de zile să înceapă lucrările'', a spus Nicuşor Dan.

Potrivit primarului general al Capitalei, capacitatea întregului patinoar, format din Centrul Multifuncţional Sportiv şi de Agrement şi Arena Sportivă, se ridică la 4.424 de persoane, iar durata proiectului este de 24 de luni de la data emiterii ordinului administrativ de începere.

În ce priveşte construcţia unei noi săli polivalente, Nicuşor Dan a explicat că trebuie stabilită în primul rând locaţia, care urmează să fie aleasă în cadrul unei dezbateri publice privind noul plan urbanistic general al oraşului, cel mai devreme până în luna decembrie.

''Am fi putut după o discuţie cu Ministerul Transporturilor, după relocarea activităţii de paraşutism, am fi putut să facem Sala Polivalentă acolo în complexul Lia Manoliu. Însă în opinia mea şi a urbaniştilor cu care m-am consultat, acolo nu este deloc o locaţie potrivită pentru sala polivalentă. Vedem ce se întâmplă la meciurile de fotbal, practic tot cartierul este blocat. Noi avem acum noul plan urbanistic general al oraşului şi una dintre secţiunile planului priveşte obiective de interes public care trebuie să se construiască în următorii zece ani. Şi în cadrul dezbaterii publice care va avea loc în aceste luni, unul dintre puncte va fi care este locaţia cea mai potrivită pentru sala polivalentă. Am şi eu o opinie pe subiectul acesta, dar aştept dezbaterile publice'', a precizat Nicuşor Dan.

Sursa foto: Primăria Generală a Capitalei

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

