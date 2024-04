Angajații de la Registrul Comerțului amenință cu greva generală din vară. Care sunt revendicările

Angajaţii din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ar putea intra în grevă generală din luna august dacă nu vor primi o majorare de 15% a salariilor de bază, dar şi sporul de risc şi solicitare neuropsihică, a declarat preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (SAONRC), Ionela - Monica Pietriş, citată de Agerpres.

Ea a menţionat că angajaţii din ONRC au intrat joi în grevă japoneză, la nivel naţional, solicitând Guvernului demersuri urgente pentru soluţionarea revendicărilor.

Conform calendarului, angajaţii vor fi în grevă japoneză în perioada 18-22 aprilie, iar în intervalul 23-25 aprilie, începând cu ora 13:30, vor avea loc mitinguri la nivel naţional în toate judeţele, în faţa instituţiilor. În 26 aprilie, începând cu ora 11:00, va avea loc un miting la sediul Ministerului Justiţiei, iar începând din august va fi declanşat conflictul colectiv de muncă.

"Cerem o majorare a salariului de bază cu 15%, dar şi sporul de risc şi solicitare neuropsihică pentru că suntem singura categorie din familia ocupaţională Justiţie care nu a beneficiat de acest spor. Vrem să spunem: "Stop discriminării şi inechităţilor salariale!". Cerem eliminarea oricărei forme de discriminare şi instituirea unui tratament egal şi pentru salariaţii din ONRC. Diligenţe s-au făcut, dar răspunsul nu a fost favorabil. Noi am făcut o grevă japoneză şi în cursul anului trecut. Ideea este că am aşteptat, am aşteptat, nu se mai poate. Colegii sunt foarte nemulţumiţi şi prin natura muncii desfăşurate. Atât timp cât sunt discriminări şi salariile sunt ultimele din justiţie trebuie să spunem stop acestui acestui tratament care nu este unitar. Suntem ultimii din justiţie şi din sistemul bugetar", a menţionat Ionela - Monica Pietriş.

Potrivit acesteia, "diligenţe au fost numeroase, însă nu s-a primit niciun semn pentru soluţionarea revendicărilor".

"Dacă nu se ajunge la un un acord cu factorii decizionali, greva generală este soluţia pentru personalul angajat din ONRC să îşi spună nemulţumirea pe care a suportat-o de-a lungul timpului, de când a intrat în vigoare Legea 153. S-a aşteptat destul, inclusiv de la greva japoneză de anul trecut până acum. Diligenţe au fost numeroase. S-au trimis scrisori deschise la Guvern, la Ministerul Muncii, la Ministerul Finanţelor, la ordonatorul principal de credite, dar nu s-a primit niciun semn pentru soluţionarea revendicărilor noastre", a mai spus preşedintele SAONRC.

Sursa foto: Shutterstock.com

