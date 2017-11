Nu are experienta in zona de design, din contra a lucrat in publicitate si comunicare, insa in urma cu noua ani organiza primul targ de design romanesc si cultura vintage, ce avea sa devina un punct de reper pentru aceasta industrie. Am stat de vorba cu Laura Calin, antreprenoarea din spatele V for Vintage, despre povestea targului, cum s-a schimbat conceptul de-a lungul timpului si ce planuri de dezvoltare are pentru comunitatea designerilor romani.

Se descrie un om cu multe idei si dorinta de munca, caruia ii place sa se inconjoare de oameni cu viziune si aceeasi dorinta de a realiza lucruri. In 2008, organiza pentru prima oara V for Vintage, targ de design si cultura vintage, intr-un moment de discrepanta pe piata romaneasca, dupa cum povesteste.

“Designerii erau considerati inaccesibili, nu puteai ajunge la ei, ii vedeai in revistele glossy, pe catwalk si in showroom-uri. M-am gandit sa creez o apropiere intre acesti designeri si public. Si am facut-o, intr-un tur de forta de doua zile in care 50 de designeri au expus, s-au intalnit cu publicul, intr-o atmosfera prietenoasa si mai ales, unde publicul nu era obligat sa cumpere”, isi aminteste Laura Calin.

Daca initial pornea ca un targ de cultura vintage si design romanesc, de-a lungul timpului V for Vintage s-a transformat intr-un eveniment care aduna mai mult designeri contemporani, proportia fiind in prezent de 10% pentru curatori de obiecte vintage si 90% designeri romani.

“Cand am lansat V for Vintage, ne-am gandit ca de la vintage vine inspiratia pentru tot ceea ce se intampla in prezent si viitor. Doar ca a fost o perioada lunga de timp in care am educat publicul care nu stia ce inseamna acest concept si il confunda cu second-hand”, isi aminteste Laura.

Antreprenoarea defineste o piesa vintage ca o fiind una cu istorie, unicata, dar avand si o componenta investitionala, a carui valoare creste in timp. “In momentul in care o porti sau o expui o parte din personalitatea celui care a creat-o iti este transferta. E dorinta fiecaruia de a fi special, unic prin prisma faptului ca ai descoperit-o si te-ai gandit la ea”, explica Laura.

De-a lungul timpului, vintage-ul a pierdut din proportia reprezentata in targ, in prezent fiind doar 10% din obiectele expuse in cadrul V for Vintage. “Ramane in continuare o ancora pentru noi, sunt oameni din toata tara care vin special pentru obiectele vintage, insa conceptul este acum axat pe design contemporan si future design”, spune antreprenoarea.

Zona de future design este reprezentata de studentii celor trei universitati de arte si design cu care Laura si echipa colaboreaza si care expun in cadrul targului. S-a alaturat conceptului in urma cu doi ani si continau sa fie o parte importanta a proiectului.

V for Vintage aduna in fiecare an aproximativ 100 de designeri si 5.000 de vizitatori in cele doua zile. De regula, Laura organizeaza cate doua mari editii pe an, insa de Craciun au loc editii speciale.

Urmatoarea editie are loc pe 11 si 12 noiembrie, la Grand Hotel du Boulevard si are ca tema Antreprenorii frumosului, prin care Laura isi propune sa incurajeze antreprenoriatul in industriile creative.

Cum ajuta un targ precum V for Vintage designerii romani? Pe langa partea de vanzare, designerii castiga recunoastere si expunere publicului prin promovarea online - destul de puternica - si isi creeaza o baza de date consistenta si necesara in business.

Ce costuri implica organizarea unui targ de design

Pentru fiecare editie a V for Vintage se lucreaza sase luni; se porneste de la concept, pe baza careia se face selectia designerilor, insa inainte de a ajunge in acest punct, se investeste masiv in zona de vizual, grafica, promovare si logistica.

Fiecare designer care aplica pentru a fi expozant in cadrul targului are o tema in baza careia trebuie sa creeze o colectie speciala de cel putin zece piese. Ulterior, un juriu hotaraste care sunt designerii adminisi pentru a expune in cele doua zile ale targului.

Taxele de participare ale designerilor au fost, pentru editia din primavara, de 350 de euro pe stand, in timp ce in zona de cultura vintage acestea sunt de 250 de euro, iar studentii sunt sustinuti de organizatori si nu platesc taxe.

Pe langa taxe, targul V for Vintage este sustinut prin sponsorizari si parteneriate de companii complementare industriei de fashion: cosmetice, produse de ingrijire, dar si companii aeriene sau banci. In plus, targul este sustinut si de taxele de intrare pentru publicul larg, de 10 lei.

Bugetul total al unei editii trece de cateva zeci de mii de euro si este in crestere anual cu aproximativ 20%. De exemplu, pentru editia din primavara s-a depasit cu 20.000 de euro bugetul alocat. In acest caz, echipa V for Vintage continua investitiile, sperand intr-o amortizare a acestora la o editie ulterioara.

“Intotdeauna vrei sa faci mai multe lucruri pentru urmatoarea editie, sa ai doi fotografi, operator video, alte piese de mobilier, branding bine facut si automat cresc si investiile noastre. Exista sansa sa amortizezi investitia la acea editie, daca nu, la urmatorul targ. Nu exista return-ul neaparat imediat, dar tu cresti ca proiect, spune Laura,.

Echipa V for Vintage este formata din trei persoane, insa in preajma targului aceasta ajunge la 20-30 de colaboratori.

Planuri de dezvoltare pentru V for Vintage

Pe langa cele doua mari editii ale targului, echipa V for Vintage organizeaza si targuri intermediare, mult mai mici si axate si pe alte domenii, cum este cel special de Craciun, targ de design, gourmet si arta.

Intrand insa in contact cu designerii, Laura a identificat o nevoie a acestora de a se forma ca antreprenori si a demarat o serie de workshop-uri in acest sens sub umbrela Design Feed, o platforma curatoriala initiata tot de Laura Calin care aduna informatii despre designerii romani.

Primul workshop a avut loc in vara, feedback-ul designerilor a fost unul pozitiv, iar antreprenoarea planuieste alte trei editii pana la finalul anului, pe teme precum promovarea in mediul online, expunere internationala sau supply chain. Costul acestor workshopuri este de 180 lei.

“Antreprenoriatul in zona de creativitate acum se dezvolta, suntem inca in formare. Insa cred ca orice antreprenor are nevoie de viziune. In design, ai nevoie neaparat de viziune creativa, dar este necesara si o viziune de business si e normal pe parcurs sa te adaptezi la schimbarile din piata”, incheie Laura.