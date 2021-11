Era anul 2012 când Nicoleta participa la o adunare a întreprinderilor mici și mjlocii, organizată de Comisia Europeană, în calitate de managing partner al administratorului judiciar Euro Insol. Ascultând poveștile mai multor antreprenoare de succes, a realizat că acestea nu avuseseră parte de educație antreprenorială în școală și că au început să își aprofundeze cunoștințele despre afaceri când aveau deja un business, învățând lucrurile „din mers”.

Acest lucru m-a impresionat și atunci am realizat că educația antreprenorială ar trebui să înceapă de la vârste cât mai fragede. Așa am fondat Kids in Business, un hub de afaceri pentru copii. Am început să lucrez cu copii foarte mici, cu vârste între 2 și 6 ani, deoarece la acea vreme fiul meu avea 2 ani și îmi doream să avem cât mai multe activități care să îi dezvolte spiritul de inițiativă și creativitatea.

- Nicoleta Munteanu, fondator Kids in Business -