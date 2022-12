Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar sezonul cumpărăturilor de sărbători a început deja. Printre ciocolată, jucării și brazi își fac loc și alte cadouri tematice precum bijuteriile sau decorațiunile lucrate manual. Pe Diana Bănescu, pasiunea pentru pictură și olărit i-a deschis ulterior calea și către antreprenoriat, din dorința de a le aduce românilor bijuterii și obiecte decorative „mai altfel”.

Cu bijuteriile create de Diana am luat prima dată contact în octombrie, la unul dintre târgurile tematice de Halloween, de la Maison 13, o locație versatilă din inima orașului și un loc unde își dau des întâlnire expozanții, artizanii în cadrul târgurilor și expozițiilor. Tot acolo regăsim de Crăciun și bijuteriile create de Diana Bănescu, sub brandul Atelier Emisart.

În weekendul 10-11 decembrie 2022, bijuteriile din rășină epoxidică și flori naturale pe care le creează Diana le putem vedea și la Mezanin Market în Cartierul Creativ, de la Palatul Universul (str. Ion Brezoianu 23-25), precum și ulterior la Palatul Copiilor de lânga Parcul Cișmigiu și la Cafe Verona, în următoarele două weekenduri, în cadrul Lavanda Christmas Fair. Fiecare târg este diferit, iar numărul de oameni care ajung la astfel de evenimente diferă în funcție de weekend, dar și de vremea de afară.

Cu tematică de Crăciun avem cercei cu scorțișoară, anason, pandantive cu scorțișoară, anason și portocale. Avem și rondele de lemn pictate cu urși polari și decorațiuni de brad din lut cu uscare la aer, cu diferite mesaje și membri ai familiei (...) Nu știu să estimez cât vom vinde pentru că e o loterie mereu ca artizan. Diana Bănescu, fondator Atelier Emisart

Prețurile pentru o pereche de cercei pleacă de la 75 de lei și pot ajunge până la 320 de lei. Pe lângă târguri, produsele Atelier Emisart pot fi regăsite și la un magazin propriu, într-un spațiu pe care îl împarte cu o altă prietenă, de pe strada Toamnei nr. 17. În afacere este angrenat și prietenul Dianei care o ajută pe partea logistică și uneori și în vânzări.

Diana Bănescu a fost pasionată de când se știe de pictură. A început să picteze pe haine, apoi a trecut la olărit, apoi treptat a făcut loc pentru hobby-uri noi, dar tot în zona artistică. Deși arta era deja parte centrală din viața sa, tânără spune că nu și-a dorit să fie antreprenor, însă prietenii sunt cei care au încurajat-o mereu să-și transforme hobby-urile într-o afacere. În 2021 a renunțat de tot la jobul din turism pe care îl avea pentru a se dedicat în totalitate meșteșugului.

„Am deschis în mai 2021, totul a început ca un hobby, toată viață mea am pictat pe haine, am olărit, am trecut prin diverse hobby-uri. Am fost împinsă de la spate de prietenii din gașcă, eu nu aș fi vrut neapărat să fac asta. Unul dintre ei mi-a făcut actele pentru firma pentru că este avocat, altul mi-a găsit primul târg și cumva am fost încurajată de ei. Și a început să îmi placă, produsele au fost apreciate”, spune antreprenoarea.

La început, Diana a investit în afacere puțin peste 10.000 de lei, iar ulterior infuziile de capital au fost constante pentru că „nu poți să ai un business fără să nu investești constant”, după cum spune chiar ea. 2022 s-a resimțit ca un an dificil și la Atelier Emisart, pe fondul unui climat economic îngreunat de creșterile uriașe de prețuri la materiile prime și la utilități.

„E o problema destul de mare cu furnizorii, au crescut mult prețurile la produse, la materii prime Chiar e o problema foarte mare. Iar noi nu putem să urcăm prețurile pentru că publicul nu este obișnuit cu asemenea prețuri, deși toate au crescut. Câștigul e mai mic decât în anii anteriori cu siguranță. Am fost nevoită să cresc prețul produselor, dar nu am făcut-o. Cel puțin nu încă”, a mai explicat Diana Bănescu, fondator Atelier Emisart.

Sursa foto: Facebook / Atelier Emisart

