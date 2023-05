Fie că vorbim de IT-iști plătiți cu mii de euro, sau de angajați care lucrează în retail pentru salariul minim pe economie, directorii companiilor din România nu ratează niciodată ocazia de se plânge de faptul că nu găsesc suficient de mulți angajați dispuși să accepte ofertele de angajare.

Creșterea salariilor pare soluția în acest caz, dar chiar sunt lucrurile atât de simple? De ce unii angajați sunt plătiți la fel ca alți colegi, deși muncesc mai bine? De ce firmele ascund valorile salariale și de ce angajatul român în general nu știe exact ce are de făcut la job? La aceste întrebări răspunde Răzvan Căzănescu, un specialist în antreprenoriat care timp de 17 ani a fost implicat direct în creșterea a peste 300 de companii românești din 23 de industrii.

Wall-Street.ro: De ce vedem tot mai des companii care spun că se confruntă cu o lipsă a personalului, asta în ciuda faptului că anunță creșteri semnificative de profit și, teoretic, și-ar permite creșterea salariilor? Sunt companiile prea lacome sau au angajații români pretenții salariale prea mari?

Răzvan Căzănescu: Nu va fi niciodată sustenabilă creșterea salariilor în pofida profitabilității. Corporațiile trebuie să răspundă în fața bursei, companiile mari în fața investitorilor, iar antreprenorii mici au nevoie de cash pentru a crește.

În schimb, creșterea productivității oamenilor este sustenabilă. Asta permite companiilor să plătească oamenii mai bine în timp ce mențin sau cresc profitabilitatea.

Companiile și corporațiile spun că nu găsesc oameni pentru că productivitatea celor pe care îi au deja este la pământ. Au nevoie de 3 oameni să facă munca unuia mediocru (nici măcar bun). Iar asta nu este problema angajaților este problema managementului. Nu se impun rezultate și nu se verifică performanța prin responsabilități măsurabile. Nu se face nici pe departe cantitatea necesară de training pe proceduri sau abilități. Și multe altele…

Wall-Street.ro: Câți dintre angajații din România crezi că își cunosc cu adevărat responsabilitățile la job? Câți dintre angajații sunt plătiți la fel ca alți colegi, chiar dacă, în realitate, ei sunt mai productivi/eficienți? De ce o firmă ar trebui să plătească mai bine un angajat productiv dacă acesta nu se plânge niciodată că are salariul prea mic?

După ce am fost implicat direct în peste 300 de afaceri românești mă așteptam ca niște statistici în acest sens să arate rău. Recent însă, am cerut unei companii specializate să facă un studiu care să demonstreze cu cifre realitatea din antreprenoriatul românesc. După ce am văzut datele, lucrurile arată de 10 ori mai rău decât credeam.

Cifrele sunt în același timp demoralizante și exaltante. Demoralizante pentru că realizăm că suntem vai de capul nostru. Exaltante, pentru că doar prin implementarea câtorva unelte simple putem crește productivitatea, salariile și profiturile de multiple ori.

Iar pentru a răspunde la întrebarea de ce să plătim omul performant mai bine dacă el nu se plânge, răspunsul nu este să îl plătim mai bine, dacă acela este standardul industriei. Răspunsul este să îi plătim pe cei mai puțin performanți mai prost. Iar dacă o masă critică de antreprenori face asta pentru ca acești oameni să nu se mai poată muta cu ușurință la alții, atunci nu vor avea altă șansă decât să devină performanți.

Asta le va permite și lor pe termen mediu să fie plătiți mai bine și să fie respectați. Este un pic de “a face bine cu forța”, dar câteodată mai trebuie să ne asumăm și un rol dictatorial dacă vine din etică și dorința autentică de a face ajuta.

Mai multe detalii despre statisticile privind angajații români și antreprenoriatul românesc voi prezenta la evenimentul ”Fundamental”, pe care îl voi susține la Sala Palatului pe data de 25 mai.

Context: Răzvan Căzănescu va organiza un eveniment gratuit, de 12 ore, pentru 4,000 de antreprenori, săptămâna viitoare la Sala Palatului.

”Scopul principal al evenimentului este să ofere câteva unelte fundamentale unei mase critice de antreprenori care să conducă la o societate mai bună. Salarii mai mari, productivitate crescută, internaționalizare, oameni maturi și responsabili. Cei care au cele mai mari pârghii sunt antreprenorii cu mulți angajați. Acesta este motivul pentru care există un proces de calificare pentru a participa în sală. Pentru antreprenorii mai mici, pentru start-upuri, sau cei care au în plan să pornească o afacere, transmitem online întreg evenimentul”, a explicat Căzănescu.

Wall-Street.ro: Cu ceva timp în urmă criticai politica companiilor de angajare a unor salariați mediocrii, spunând totodată că ”În mai mult de 60% dintre companii aș putea să reduc numărul de angajați la jumătate”. De ce firmele preferă să aibă mai mulți angajați cu productivitate scăzută, decât mai puțini angajați cu productivitate ridicată? Vorbim de o lipsă a acelor angajați foarte productivi în piața forței de muncă?

Răzvan Căzănescu: Nu preferă să aibă mai mulți angajați neproductivi. Mulți nu știu altă cale. Iar alții nu au maturitatea și disciplina de a implementa măsurile necesare pentru creșterea productivității.

Nu vor să treacă printr-o perioadă în care nu sunt plăcuți de oamenii lor, sau să se pună în situația în care o parte dintre angajați le pleacă. În același timp nici nu vor să dedice timpul necesar recrutărilor, evaluărilor de performanță și eficientizării proceselor.

Vorba românească “Rău cu rău dar mai rău fără rău” se respectă mult în antreprenoriat. Iar la întrebarea dacă este o lipsă de angajați productivi, răspunsul este următorul: DA, este o lipsă. Dar nu din cauza lor. Ci din cauza antreprenorilor și managerilor. Mereu responsabilitatea este la cei care au putere.

Wall-Street.ro: Uniunea Europeană a făcut recent o serie de demersuri pentru a promova transparența salarială. Crezi că vom vedea un nivel clar de salariu oferit în anunțurile de angajare, sau companiile vor găsi mereu metode pentru a păcăli sistemul?

Răzvan Căzănescu: Este un subiect delicat. În multe cazuri este foarte greu să spui cât ești dispus să oferi salariu. Pentru că dacă ai în față un om remarcabil care îți poate rezolva probleme critice din afacere vei fi dispus să plătești mult mai mult decât piața. Pe de altă parte dacă am în față o persoană mediocră lucrurile vor sta diferit.

Soluția mea pentru această problemă este următoarea: Companiile să fie obligate să plătească oamenii pentru responsabilități măsurabile nu pentru lucrurile scrise în fișa de post. Iar apoi legislația să impună tuturor companiilor să publice ce salarii plătesc și pentru ce rezultate.

Wall-Street.ro: Ai văzut vreodată companii 100% transparente în privința salariilor oferite? Există avantaje pentru companiile care fac publice date despre salarii?

Sigur că există. Puține, dar există. Avantajul există doar în cazul în care oamenii tăi sunt productivi și îi plătești bine. În rest… sunt doar dezavantaje. De aceea o astfel de obligativitate va face mult bine mediului de afaceri. Mai multă responsabilitate nu a stricat niciodată.

