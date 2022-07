[GALERIE FOTO] Reportaj la Atra Doftana, resortul de lux care se integrează perfect în liniștea naturii din Valea Doftanei

Am fost la Atra Doftana după o săptămână petrecută în Franța, deci standardele în ceea ce privește turismul și serviciile erau foarte ridicate. Mă așteptam să îmi sară în ochi tot felul de probleme sau lucruri făcute “de mântuială”, așa cum se întâmplă în multe din unitățile de cazare din România. Dar realitatea de acolo m-a contrazis și m-a făcut să mai păstrez un pic de optimism cu privire la viitorul turismului românesc, dacă lucrurile se fac profesionist și punând clientul mai presus de profit.

Am ajuns la Atra Doftana într-o vineri de început de iulie, pe la ora 16, după aproximativ două ore de mers cu mașina din București. Trebuie să menționez că ultima parte a drumului (aproximativ 1 km) se face pe un drum forestier pietruit care te cam zguduie, însă e un sacrificiu normal atunci când vrei să fii cazat în mijlocul naturii. Parcarea este chiar deasupra pensiunii deoarece unitatea de cazare are formă de fagure, îngropată în dealul de pe malul lacului Paltinu. Iar pentru a fi cât mai sustenabilă, Atra Doftana este construită cu materiale naturale și are un sistem de purificare a apei.

Formalitățile de cazare au fost făcute imediat și tot atunci mi s-a explicat și ce activități aș putea face în timpul șederii acolo - caiac, bicicletă, badminton sau plimbări cu ATV-urile.

Tot doamna de la recepție mi-a comunicat și că până la ora 17 mai pot lua prânzul à la carte (am avut un pachet de weekend cu toate mesele incluse). Zis și făcut: mi-am abandonat repede bagajele în camera albastră (fiecare camera este denumită după o culoare) și am coborât pe terasa restaurantului Atra. Acolo am fost întâmpinată de 2-3 chelneri ai pensiunii, care m-au condus către masă, mi-au explicat cum pot vedea meniul pe telefon și mi-au făcut recomandări pentru masa de prânz. În cele din urmă am ales să comand una dintre vedetele meniului de la Atra Doftana, și anume mușchi de vită cu piure de țelină și sos de trufe. A fost o alegere foarte bună, mușchiul a venit fix așa cum îl voiam, medium rare, iar piureul de țelină a fost unul dintre cele mai bune pe care le-am mâncat.

Deși restaurantul gourmet are un meniu internațional, mâncarea este realizată în proporție de 90% cu ingrediente procurate de la fermierii și legumicultorii din zonă, de la stânele, păstrăvăriile, pădurile și livezile de pe dealurile și munții din împrejurimi. Ba mai mult, cei de la Atra Doftana au chiar o grădină în curtea unui localnic, unde cultivă o parte dintre legumele și ierburile aromatice pe care le folosesc.

Întoarsă în cameră, am ieșit pe terasa de care beneficiază fiecare dintre cele zece camere ale pensiunii, terasă care se află pe malul lacului de acumulare Paltinu. Peisajul și liniștea de pe terasa camerei te fac să rămâi acolo ore în șir, citind sau pur și simplu contemplând lacul cristalin, pădurea bogată și munții ce cuprind peisajul frumos al Atrei, fără să îți dai seama când trece timpul. După ora 19, însă, începe forfota deoarece turiștii cazați în pensiune se îndreaptă unul câte unul către cina care în ziua de vineri cuprinde trei feluri de mâncare prestabilite. După masa de seară majoritatea turiștilor optează pentru o plimbare pe potecile din jurul pensiunii.

Cină fine dining și wine tasting

Și pentru că a venit vorba despre cină, trebuie să vă spun că în fiecare seară de sâmbătă chef-ul Ionuț Gagiu pregăteste o cină Fine Dining & Wine Tasting pentru toți oaspeții pensiunii, evenimentul “vedetă” din fiecare weekend. Cina fine dining cu wine paring durează în jur de trei ore, iar gazda ei este somelierul de la Atra, care le povestește clienților despre vinurile din seara respectivă și cât de bine se combină acestea cu felul de mâncare din farfurie. Cina din seara în care am fost eu a fost compusă din următoarele cinci feluri:

tartar de spanac cu ridiche, perle de brânză și ulei de busuioc; acest fel de mâncare a fost asociat cu Cricova Crisecco

sferă de fazan cu ou de prepeliță, ciuperci și sos cu țuică; acest fel de mâncare a fost asociat cu Roze Prestige de la Cricova

file de calcan cu mămăligă prăjită și sos beurre blanc; acest fel de mâncare a fost asociat cu Chardonnay Cricova;

porumbel cu țelină și sos demi-glace; acest fel de mâncare a fost asociat cu Cricova Codru;

desert cu fistic, ciocolată și vată de zahăr, asociat cu Crisecco Roze Cricova.

Dar pe lângă evenimentele speciale pentru oaspeții pensiunii, restaurantul Atra este o destinație în sine, circa 300 de persoane (majoritatea din București) vin în fiecare weekend doar că să ia masa aici și a se încărca cu frumusețea locului.

Ce poți vizita pe Valea Doftanei

Pentru că după atâta mâncare de calitate mișcarea este cumva obligatorie, Valea Doftanei dă posibilitatea oaspeților să viziteze mai multe locuri de o frumusețe uimitoare. Bonus: niciunul nu este aglomerat, deci vă puteți bucura din plin de liniștea relaxantă a satului de munte.

Eu am ales să îmi petrec cea mai mare parte a zile de sâmbătă la Secăria, un sat prahovean pitoresc, care îți oferă o panoramă superbă asupra Văii Doftana.

În zonă puteți face și drumeții pentru că satul Secăria este inclus în câteva trasee. De exemplu, puteți face o drumeție până în Vârful Secăria, cel mai înalt din zonă, având altitudinea de 1149 metri. Sunt trasee și pentru bicicliști. Puteți merge cu bicicletă din Comarnic spre Secăria, apoi ajungeți în Valea Doftanei.

Rezervația Glodeasa – Teșila este unul dintre cele mai apreciate obiective turistice de pe Valea Doftanei. Glodeasa este printre puținele păduri rămase virgine la noi în țară, prezentând o remarcabilă diversitate peisagistică.

Cheile “La Tocile” au o lungime de 3 kilometri și însoțesc lacul Paltinu. Zona este extrem de frumoasă, plină de vegetație și peisaje pitorești.

Cheile Doftanei se numără printre cele mai frumoase și captivante formățiuni de origine carstică din România, fiind destul de asemănătoare cu Cheile Bicazului. Sunt niște chei mici, de doar 300 de metri, dar deosebit de spectaculoase.

Având un relif muntos, ocupația de bază a localnicilor a fost și este păstoritul, așa că zona este recunoscută și pentru numărul mare de stâne. Astfel, turiștii pot să viziteze în mod organizat cele 25 de stâne printr-un program denumit ”Drumul Stânelor”, care include următoarele: Steiasa Mare, Steisa Mică, Baiu Mare, Baiu mic, Patru, Cota Prizlopului, Orjogoaia, Manole, Rusu, Parailii, Mușița, Piciorul lui Țârcă, Priscu, Urlățelul, Zănoaga, Valea Neagră, Piciorul Boului, Setu, Subțirica, Piciorul Cucioii, Cucioaia Mare, Cucioaia Mică, Radela, Radela Mare și Vf. Negraşului.

