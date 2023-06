Planul Madridului prin care vrea să atragă „turiști de lux”: schimbările făcute de oraș

După ce restricţiile de călătorie au început să fie ridicate în primăvara lui 2021, turiştii străini care au revenit în Madrid au descoperit că centrul oraşului a suferit o transformare, transmite Reuters.

O zonă care înainte era cunoscută pentru hostel-urile ieftine, magazinele cu suveniruri de prost gust şi drumuri blocate de maşini, are acum trotuare largi, zone pentru pietoni şi străzi care potrivit primăriei din Madrid sunt mai sigure şi mai curate, conform Agerpres.ro.



Acest facelift face parte din planul edililor de a atrage un şir de hoteluri de cinci stele pentru a cuceri o felie din piaţa turismului de lux, care până acum a fost dominată în Europa de Paris, Londra şi Milano.



Hotelurile de lux încep să apară în centrul capitalei Spaniei. Grupul The Four Seasons Hotels Ltd a deschis un hotel în apropiere de zona centrală Puerta del Sol după ce a modernizat un complex de mai multe clădiri, care a inclus şi o fostă bancă. Complexul, care se întinde pe o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi, include un centru comercial pentru mărci de lux precum Dior şi Hermes.



Grupul Marriott International a redeschis Santo Mauro Palace după lucrările de renovare care s-au întins pe perioada pandemiei iar în luna iunie a început să modernizeze Westin Palace, pentru a adăuga 400 de camere. Rivalul Ritz a început recent să modernizeze hotelul de lux Oriental Ritz iar Universal Music a ales Madridul pentru a lansa primul său hotel de cinci stele.



"Am ales Madridul pentru că, de mai mulţi ani, este subreprezentat pe segmentul de lux", a declarat vicepreşedintele Marriott pentru piaţa din Europa de Sud, Richard Brekelmans, menţionând abundenţa de muzee, teatre şi restaurante a capitalei Spaniei drept principala atracţie.



Madridul speră să evite saturarea înregistrată în Barcelona sau Insulele Baleare dar în acelaşi timp mizează pe faptul că sectorul de lux îl va ajuta să genereze aceleaşi venituri. În contrast, Barcelona a început să restricţioneze construirea sau extinderea de hoteluri în centrul oraşului pentru a răspunde la problema unor volume de vizitatori care nu pot fi gestionate.



Firma de servicii în imobiliare JLL estimează că, până la finele acestui an, Madridul va avea peste 2.700 de camere de hotel de lux, cu 50% mai mult decât în urmă cu un deceniu. În prezent, capitala Spaniei are în faza de proiect 33 de noi hoteluri, jumătate în segmentul de lux, comparativ cu 13 proiecte în Barcelona, susţine într-un raport separat firma de consultanţă Colliers. Potrivit acestui raport, în 2022 investiţiile în hotelurile din Madrid s-au situat la un nivel record de 802 milioane de euro, de trei ori mai mult decât în Barcelona.



Lanţurile de restaurante o iau şi ele pe urmele hotelurilor. Robuchon International, deţinător a 15 stele Michelin la restaurantele sale, a inaugurat anul trecut la Madrid un restaurant care se întinde pe trei etaje.



Alejandro Pitashny, un investitor argentinian, a deschis patru restaurante în capitala Spaniei începând din 2018 şi până în prezent. De asemenea, Pitashny a investit în apartamente de lux închiriate pe termen scurt şi în acest an vrea să cumpere un hotel în acelaşi oraş. "Sunt optimist cu privire la perspectivele industriei turismului din Madrid", spune Alejandro Pitashny.



Toate acestea înseamnă mai multe locuri de muncă. Gradul de ocupare în sectorul turismului din Madrid a crescut cu 15% începând din 2019, comparativ cu un avans de 5,4% la nivel naţional. Cea mai mare parte din acea creştere este în rândul hotelurilor de patru şi cinci stele, spune Jose Maria Martinez de la sindicatul CCOO. "Sectorul turismului din Spania a încercat întotdeauna să concureze cu alte destinaţii cu preţuri mici. Unele companii şi-au dat seama că este mai bine să mizeze pe formate mai profitabile", a spus Jose Maria Martinez.

Sursa foto: vandadorescu / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: