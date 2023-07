Călătorii în Europa, Asia și America într-un ritm mai relaxat, care să ofere turiștilor experiențe unice, au fost incluse în noua gamă de circuite premium disponibile în oferta Hello Holidays din toamnă. Hello Premium Tours sunt alternativa exclusivistă la circuitele clasice, pentru grupuri de maximum 30 de turiști, cu cazări la hoteluri de patru stele și transport pe curse de linie. Peste 700 de turiști estimează Hello Holidays că vor cumpăra unul dintre circuitele premium în acest an.