Unele agenţii de turism online (OTA) au oprit vânzarea biletelor la zborurile Ryanair la începutul lunii decembrie, în urma presiunilor juridice şi de reglementare, dar decizia nu ar urma să afecteze profitul anual, a anunţat cea mai mare companie aeriană din Europa după numărul de pasageri, transmite Guardian.

Excluderea a fost probabil rezultatul presiunilor agenţiilor naţionale de protecţie a consumatorilor, a noilor măsuri de verificare a clienţilor adoptate de Ryanair sau ca răspuns la recenta decizie a instanţei supreme irlandeze de a bloca folosirea anumitor tehnologii pe site-urile sale, a precizat operatorul aerian low-cost.

Ca urmare a acestei măsuri concertate a agențiilor de vânzări de bilete online, luni dimineaţă, acţiunile Ryanair înregistrau un declin de 3%, transmite și Agerpres.

Compania a apreciat că decizia agenţiilor de turism online, inclusiv Booking.com, Kiwi and Kayak, reprezintă o veste bună. În ultimii ani, Ryanair a declanşat o serie de acţiuni judiciare contra agenţiilor de turism online, susţinând că unele impun taxe suplimentare şi blochează comunicarea cu clienţii.

Decizia ar urma să ducă la scăderea cu 1% sau 2% a gradului de încărcare a zborurilor în decembrie şi ianuarie, dar nu va afecta numărului anual de pasageri şi estimările de profit, a dat asigurări Ryanair.

Pe de altă parte, răspunsul companiei aeriene la această măsură a fost unul destul de dur.

"Ryanair va răspunde acestei excluderi de către agențiile online prin reducerea tarifelor, acolo unde este necesar, prin a încuraja pasagerii să cumpere biletele direct de pe site-ul companiei, unde li se garantează că vor găsi cele mai mici prețuri, fără suprataxe, informații de contact false sau alte înșelătorii de tipul celor pe care le practică aceste agenții" (without OTA overcharges, fake contact info, or other pricing/refund scams, n.r.), a transmis compania.

