Dragos Focsa, manager de dezvoltare in cadrul C Solution, companie care a dezvoltat Plationline.ro si reteaua Click&Collect – Posta Panduri, prezent pe 25 octombrie, ca speaker, la prima zi a evenimentului retailArena 2017, spune ca ”dezvoltarea retailului online a facut ca livrarea coletelor prin metoda door2door sa devina veriga slaba”.

”In eCommerce, metoda de livrare cea mai utilizata este door2door si ca metoda de plata este plata ramburs, astfel ca ne putem imagina ce presiune se pune pe firmele de curierat. Curieri nu mai pot respecta SLA (Service Level Agreement – n.red.) prin metoda door2door si, coroborat cu cresterea pretului la combustibil, ma astept sa vad o crestere a preturilor la serviciile postale in anul 2018”, spune Dragos Focsa.

Managerul de dezvoltare spune ca aglomerarea din segmentul curieratului clasic este unul dintre motivele pentru care C Solution a dezvoltat ”pachetomatul”, o retea de ”cutii postale” de unde clientii sa-si poata ridica singuri coletele. Astfel, potrivit lui Dragos Focsa, este redus costul ”ultimului kilometru”, iar clientii nu mai trebuie sa fie acasa la ora la care ajunge curierul pentru a le preda produsele comandate online, ci primesc o alerta prin SMS atunci cand pachetul a ajuns.

In 2016, valoarea tranzactiilor comerciantilor inregistrati in Plationline.ro a crescut cu 32% t, iar anul acesta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu 20%.Factorii care au condus la aceasta crestere au fost dezvoltarea retelei de pachetomate cu 100%, inrolarea unor noi comercianti si gradul de retentie.

Potrivit lui Dragos Focsa, clientii sunt atrasi de procesul optimizat de livrare, care le ofera o optiune alternativa de livrare, mai flexibila si mai in concordanta cu stilul lor activ de viata. In plus, spune managerul de dezvoltare, clientii platesc mai putin la ridicarea coletului, cunosc in permanenta unde se afla coletul lor si il ridica la ce ora vor.

Planurile de dezvoltare ale retelei Click&Collect vizeaza atragerea cat mai multor comercianti si dezvoltarea retelei de la 42 la 100 de amplasamente, pana la sfarsitul anului 2018.