”Clientul român mai are nevoie de educație în digitalizare, dar e deschis la noutăți”, este opinia lui Jean-Michel Goncalves, CEO Oney, compania care oferă soluția de amânare a plății, Buy Now Pay Later. Invitat la ediția din 2022 a evenimentului retailArena, Goncalves a precizat că România este o piață cu potențial de dezvoltare, Oney fiind în căutare de noi parteneriate la nivel național.