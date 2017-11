Trebuie sa recunoastem, tuturor ne surade ideea pornirii unei afaceri proprii. Unii reusesc sa concretizeze aceasta idee, in timp ce multi nu se considera pregatiti si se lasa descurajati de riscurile pe care le presupune un voiaj de lunga durata in lumea business-ului. Ti-am pregatit cateva repere la care ar trebui sa te uiti pentru a realiza daca esti capabil sa iti incepi propria afacere si sa iti asumi cateva riscuri, pana la urma succesul nu prea trece pe la cei care se plafoneaza in zona de confort.

“Vreau sa fiu propriul meu sef!”, de cate ori nu ti-ai spus asta in timp ce task-urile enervante iti faceau viata un calvar? In timp ce mail-urile nu se mai opreau si team leader-ului tau tocmai ii venise geniala idee sa iti mai dea ceva in plus de facut, cu toate ca tu pierdusei sirul sarcinilor pe care le aveai deja? Bine ai venit, rau ai nimerit! Motivele de mai sus s-ar putea sa nu fie cele mai indicate atunci cand te gandesti serios sa devii propriul tau sef. Startul unei...