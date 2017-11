O conexiune aparent imposibila, dar realizabila. Acum se explica totul! Unul dintre romanii care organizeaza festivalul de rock Lupii Liberi este si actionar la site-ul de satira Timesnewroman.ro! Cititi articolul de mai jos daca vreti sa aflati detalii incredibile despre Alex Dona, romanul care, in afara de cele doua ocupatii de mai sus, mai are inca un business! Nici nu stiti ce pierdeti daca nu cititi!

Sper ca v-am atras atentia cu lead-ul (partea de inceput a unui articol de presa, in care sunt exprimate ideile principale ce vor fi dezvoltate in corpul materialului, in structura piramidala, plecand de la cea mai importanta informatie si terminand cu informatii de background) mai degraba potrivit pentru un articol de ziar tabloid, nu pentru wall-street.ro. Sau pentru Timesnewroman.ro, site de satira care foloseste acest tip de formulare senzationalista in mod ironic.

Si totusi, povestea lui Alex Dona, managing partner si actionar la site-ul mentionat, caruia i-a venit ideea festivalului rock Lupii Liberi la ora trei noaptea, acum mai multi ani, cand statea la un pahar de vorba cu un prieten, nu are nimic ironic in ea si este puternic ancorata in realitate. Ca si primul business in care a fost implicat in anii `90, subinchirierea fostelor magazine comuniste de la parterul blocurilor – vom detalia mai jos aceasta prima afacere a lui Alex Dona –, ideea festivalului Lupii Liberi are legatura cu domeniul inchirierilor.

”Am un prieten foarte bun care se ocupa intr-o vreme cu administrarea pensiunilor si hanurilor. El inchiria de la proprietar pensiunea pentru, sa zicem, 2.000 de euro pe luna si dupa aceea subinchiria camerele si obtinea 4.000 de euro, 2.000 ii ramaneau lui. Luase la un moment dat, la Rasnov, o chestie care se numea Hanul Lupilor si intr-o noapte, ca mergeam destul de des la el la han, ma tot intreba cum sa faca sa promoveze hanul. Eu stiam ca n-avea bani de investit in media si atunci i-am zis «Hai sa facem un festival, astfel incat tu cheltui bani, dar ti se si intorc». Pe la 3 dimineata, dupa multa tuica, mi-a venit asta cu Lupii Liberi si am luat atunci domeniul, am facut pagina instantaneu”, povesteste Alex Dona.

Alex Dona: Prima editie de Lupii Liberi, ”o chestie trista”

Prima editie chiar s-a tinut la Hanul Lupilor, si, asa cum spune Alex Dona, ”a iesit o chestie foarte trista”, din cauza vremii nefavorabile. Prima seara era dedicata folk-ului si a doua rock-ului, se canta intr-un foisor, iar spatiul avea si piscina si bar.

”Din pacate, tot weekend-ul ala pe toate aplicatiile astea de vreme arata numai furtuna cu fulgere, incontinuu. Asa a si fost si cred ca au fost maximum 100 de oameni. Oricum toata lumea s-a super distrat, dar cand am vazut ce se intampla, am dat liber la bar, toata lumea bea gratis, pierderea era oricum imensa. Partea misto a fost ca, fiind ploaia aia, toti stateam pe sub streasina de la bar, am apucat sa ma cunosc cu toata lumea si sa ascult muzica cu ei, sa beau cu ei, ne-am luat in brate. I-am culcat dup-aia pe toti in han, am golit restaurantul si era sac langa sac, ca nu punea nimeni cortul pe furtuna”, isi aminteste Alex Dona.

Prietenul lui a pierdut contractul cu hanul, iar a doua editie a festivalului a avut loc tot in zona, la trei kilometri departare de Hanul Lupilor. Alex Dona a fost surprins sa vada ca aproape toti cei 100 de participanti de la prima editie au venit si si-au adus si prieteni, astfel ca a doua editie s-a bucurat de un public de 500 de oameni.

”Nu au fost formatii cunoscute la prima editie, la folk a fost mai bine, l-am avut pe Tica Luminare. Era prima editie, low budget, no sponsors, era facut pe genunchi. Si oricum era gandit pe directia de bikeri, noi fiind motociclisti. De anul acesta am iesit din zona de bikeri si a fost un festival rock pur. Editia a IV-a a fost anul asta si a fost prima in care n-am pierdut bani sau ma rog, am pierdut atat de putini bani ca nu mai conteaza. Asa ca, daca nu pui la socoteala noptile nedormite si energia consumata, putem spune ca am iesit pe zero”, spune Alex Dona.

Cum obtine Alex Dona finantarea pentru Lupii Liberi?

Si pentru ca a venit despre finantare, il intreb pe Alex Dona de unde face rost de bani si resurse pentru organizarea festivalului Lupii Liberi. ”Noi suntem un festival cu un buget pe undeva la 15.000-20.000 de euro. Sunt si sponsori cu bani, cum a fost Banca Transilvania, dar sunt sponsori care fie vin cu deal-uri foarte bune la bauturi , cum au fost cei de la Pernod Ricard, fie chiar ne dau si Ursus a fost marele sponsor al festivalului, care ne-a dat absolut toata berea de care am avut nevoie, pur si simplu ca sa ne sustina. Noi avem un ONG, Asociatia Lupii Liberi si practic noi facem toate barurile. Ne finantam personal, anul acesta de-abia pot sa zic ca banii pe care i-am bagat s-au intors. Nu e cu bilete, e free, veniturile vin strict din mancare, bautura si sponsori. Nu cred ca o sa fie o activitate care sa aduca profit, la primele doua editii nu am avut nume sonore, pe masura ce cresc oamenii care vin si cresc si incasarile, o sa cresc si trupele. De anul trecut am inceput sa aduc cate 12-13 trupe pe editie. Au crescut sunetul, luminile, scena. Eu ma bucur sa cresc festivalul asta, cred ca a ajuns la momentul la care sa poata sa creasca singur. De exemplu pentru anul viitor o sa prognozez o crestere, de la 3.500 de oameni la 4.000 sau poate si mai mare. Deja incepi sa stii cam cati bani iti genereaza un om, in medie. Daca stiu ca mizez pe 5.000 de oameni, o sa stiu cam cati bani estimez si o sa pot sa-mi fac un buget, o scena si mai mare si tot asa”, spune Alex Dona.

Dupa prima editie, organizatorul Lupii Liberi spune ca a inceput sa se priceapa la alcatuirea line-up-ului si ca formatiile noi care vin si canta la festival sunt, dupa aceea, mai vizibile. Formatia de modern metal Between Colors, care a cantat pe scena Lupii Liberi acum doi ani, este un astfel de exemplu. In 2016, Between Colors au cantat la Lupii Liberi, apoi, in ianuarie anul acesta, au castigat premiul de Best Romanian Metal Newcomer la Metalhead Awards 2016 si premiul I la editia din acest an a Posada Rock.

”Ascult trupele, am multe recomandari si, pentru ca pe zona asta a devenit un festival destul de cunoscut, ne scriu trupele si le ascult. Si in capul tau faci o linie a festivalului, pentru ca sunt trupe foarte misto pe care le-as chema sa-mi cante mie acasa, dar care nu se potrivesc in viziunea mea de linie melodica a festivalului. Noi mai facem si concursuri, am inceput de anul trecut, concursuri pentru trupe noi, am vazut ca prinde foarte bine, sub egida «Canta pe aceeasi scena cu Bucovina si Kempes», ceea ce pentru ele e fantastic. Le dam niste protocol, le decontam un transport, ce putem, nu ne permitem prea mult. Mie nu mi se pare normal sa munceasca cineva pentru tine si tu sa aplauzi. Macar cheltuielile vrem sa li le acoperim si sa aiba niste beri si niste mancare”, explica Alex Dona.

Publicul tot mai numeros – la editia din acest an a festivalului Lupii Liberi au fost 3.500 de spectatori pe seara – il incurajeaza pe Alex Dona sa-si faca planuri mari pentru editiile urmatoare, la care ar vrea sa extinda programul si cu o a treia seara, mai ales ca gandeste un parteneriat cu unul din cele mai mari studiouri din lume, Time Warner, prin Roton.

”Planuri sunt sa facem doua editii pe an, una mai aproape de Bucuresti si una acolo, la Rasnov, o sa vedem. Acolo e mai misto, ca e centrul tarii, ne-au venit oameni de peste tot, am avut niste motociclisti care au venit din Franta, au facut un tur al Europei, Lupii Liberi era punctul terminus si s-au intors pe alta parte. Noua ne vin nemti, din Republica Moldova, bulgari. Ne gandim sa aducem si trupe din tarile din jur si pe acelasi principiu, nu trupe mari, nu nume rasunatoare, sa mutam populatia Bulgariei la Rasnov, dar trupe care sunt cam in zona celor care reprezinta core-ul nostru. Bucovina rup, sunt deja parte din noi, au cantat si anul asta si anul trecut, am facut de doua ori exceptia asta, desi nu-mi place sa chem aceleasi trupe in fiecare an, Kempes a cantat si anul trecut si acum doi ani. Bucovina au cantat doua ore jumatate, nu se mai dadeau jos de pe scena. S-au dat de doua ori jos de pe scena si m-au intrebat «Bai, ne mai lasi?». Au fost momente din alea cand vine jandarmul si zice ”«Opreste-te, iti dau amenda!». «Cat e amenda?», il intreb. «500 de lei», zice. «Ia 500 de lei, cum sa opresti chestia asta? M-am dat jos de pe scena si m-am bagat in pogo, despre ce vorbim?”, spune Alex Dona, precizand ca autoritatile locale, dar si locuitorii, ii sprijina pe organizatorii de festivaluri si de alte evenimente culturale.

Promovarea festivalului este facuta in special prin recomandarile celor care participa in fiecare an, asa incat cresterea numarului de spectatori este organica. Iar rating-ul de pe Facebook, instrumentul fara de care nici un eveniment nu mai poate exista astazi, este foarte importanta.

”Noi avem acum 5 stele, dupa ultima editie. Vedeam oameni care schimbau din 3 in 5, din 4 in 5, din una in 5, dadea o stea ca nu-i convenea un lucru. De aceea trebuie sa fii acolo, trebuie sa te implici. Eu de obicei nu dorm, de joi pana duminica, de obicei vorbesc cu toata lumea. Vrem sa ne asiguram de calitate si de pretul corect, de aceea nu am acceptat nicio oferta de catering, ca sa mentinem calitatea la aceiasi bani, nu aveam cum. Eu de la 3.000 de oameni stiu ca as avea de incasat X bani, tu, firma de catering, poti sa-mi dai X bani?. Daca imi da, fie taie din calitate, fie creste preturile. Eu nu vreau sa se intample asta, eu vreau sa fie un festival al libertatii. Au venit oameni cu doze de bere in geanta, n-am nicio problema. Daca omul ala face diferenta de la 3 lei, cat e doza in magazin, la 5 lei cat e o bere rece la noi, inseamna ca omul ala nu-si permite, dar eu il vreau acolo, ca omul ala se bucura si alaturi de el ma bucur si eu”, explica Alex Dona.

Alte business-uri sustin Lupii Liberi

Bucuria lui Alex Dona provocata de festivalul Lupii Liberi este sustinuta de activitatile de business pe care le are. A intrat in afaceri in anii `90, printr-o firma la care unul dintre asociati era cumnatul sau. Firma inchiria spatii comerciale situate la parterul blocurilor, fostele magazine comuniste gen Alimentara sau Auto Moto Velo Sport, care erau administrate, pe atunci, de cateva regii de stat. Spatiile erau prea mari pentru cererea chiriasilor din retail de la acea vreme, asa ca firma le subinchiria pe o perioada de sapte ani, le compartimenta si inchiria spatiile mai mici astfel obtinute. ”Intr-un an sau doi sau trei, depindea de amenajare, iti scoteai investita si dupa aceea intrai pe profit. In timp regiile alea s-au prins, oricum s-au privatizat. Nu mai voia nimeni sa-ti prelungeasca contractul de subinchiriere cand acesta expira. Am avut apoi o perioada in care mi-a parut rau ca nu mi-am trait tineretea si doi ani de zile am fost numai prin cluburi si puburi. Apoi, dupa ce s-au dus banii, am luat-o de jos si m-am angajat agent de asigurari, acolo daca n-ai dunga rosie in buletin esti perfect, si mi-a mers bine, am ajuns director pe zona de sud si trainer in niste ani, la Grawe”, povesteste Alex Dona, managing partner Timesnewroman.ro si organizatorul festivalului Lupii Liberi.

A urmat, in cariera sa, o scurta perioada la o firma care vindea aparate auditive, o colaborare la OTV, vanzare de publicitate la Money Channel si recrutarea de catre Sanoma Hearst, in pozitia de group sales director si apoi membru in board.

”Apoi, pentru ca mi-era prea bine, am luat-o pe cont propriu. «Hai sa mai trecem la doi ani de acumulat datorii», mi-am spus. In acel timp, ma tot intalneam cu un prieten de-al meu din liceu, care facuse Timesnewroman.ro cu vreo 2-3 ani inainte sa ma alatur eu proiectului. El ma tot scotea la bere, eu eram group sales director la Sanoma, unul dintre cele mai mari trusturi de presa print si el avea un site care avea potential foarte mare, dar era micut. Eu veneam de la 21 de reviste, 11 site-uri, evenimente, comunitati de sute de mii de oameni. Ne-am inteles, am facut un deal in care mi-a dat mana libera, m-a si sustinut si el foarte mult in perioada in care nu incasam, daca n-ar fi fost el eu nu aveam ce sa fac singur cu TNR-ul”, spune Alex Dona.

Acum, ca site-ul merge bine, Alex Dona, managing partner Timesnewroman.ro si organizatorul festivalului Lupii Liberi, a demarat si o alta afacere, WoodSpa, o nisa de business despre care crede ca va prinde foarte bine pe piata din Romania. ”Stii de ce am acceptat sa intru in business-ul WoodSpa? Pentru ca am vazut ca toti psihologii buni au programul fully booked. Si asta inseamna ca oamenii incep sa se gandeasca si la ei. Am trecut de perioada aia in care scopul era sa-ti umpli camara de la magazin, oamenii incep sa se uite un pic si la zona de confort, de sanatate, de well-being. Noi suntem mult in urma tarilor civilizate dar vad ca este o crestere. Sunt niste produse de o calitate superioara pe care nu le prea gaseai in Romania, fiind o piata atat de tanara pe zona asta. Asociatul meu a gasit un producator care, pe langa faptul ca e foarte prezent pe pietele mari precum UK, nordul Europei, Germania, are si patentele proprii, are si certificate de garantie foarte puternice si are si niste preturi foarte decente. Normal, niciodata un Mercedes n-o sa fie la pret de Logan, dar pe de alta parte nu avem diferenta aia de la Logan la Mercedes, ci o diferenta de maximum 20-30% fata de niste produse de calitate inferioara. Ce vrem noi e sa punem cate un hot tub sau cate o sauna in fiecare curte”, explica Alex Dona.

Alex Dona: ”Investitia initiala este toata viata noastra”

Clientii principali pentru aceasta noua linie de business sunt atat persoane fizice, cat si dezvoltatori imobiliari, iar cand il intrebi care a fost investitia initiala pentru WoodSpa, Alex Dona are un raspuns neobisnuit, dar extrem de logic.

”Investitia initiala este toata viata noastra. Pentru ca fiecare dintre noi are niste parghii, eu, de exemplu, am puterea asta pe media, care ma ajuta. Daca ar face-o o firma de constructii, ar avea alta putere, probabil ar iesi mai ieftin pe zona de montaj, dar l-ar costa foarte mult promovarea, dar pe mine ma costa mai putin. E o sinergie intotdeauna, in bani investitia e destul de mare, dar daca o transpui in bartere sau in ajutor reciproc pe care ni-l dam toti intre noi in piata asta, atunci dintr-o data scade efortul financiar, dar ai tras o viata intreaga ca sa ajungi sa ai asta. E greu de cuantificat exact cat e investitia”, spune Alex Dona.

Afacerea functioneaza pe baza de comenzi momentan, pentru ca Alex Dona si asociatul sau au preferat sa investeasca in crearea unui brand puternic. ”Este brandul propriu, noi puteam sa obtinem discounturi mai mari daca intram pe brandul furnizorului, dar pe de alta parte nu-l detineam noi. Prefer sa pierdem un pic din marja de profit, dar sa detinem noi brandul. E misto ca e un business cu un potential de crestere foarte mare, ca avem deja discutata o posibilitate de expansiune, ca daca ne iese in Romania bine, putem sa ne extindem in tarile din jur, avand acelasi contract de exclusivitate cu furnizorul nostru. Nu ma mai gandesc la granite, granitele in momentul de fata sunt strict mentalitati si coduri fiscale”, explica Alex Dona.

Si toate acestea nu sunt singurele activitati pe care la are, Alex Dona fiind ambasador la Hospice Casa Sperantei, una dintre cele mai mari organizatii non-guvernamentale din România, cu 250 de angajati si cele mai mari bugete rulate. In incheierea interviului, il intreb pe Alex Dona daca si-a imaginat, atunci cand, in vremea liceului, isi facea un cort din boxe si dadea la maximum Guns N` Roses, ca o sa ajunga vreodata sa aiba toate aceste afaceri si activitati si sa organizeze un festival rock.