Cercetarile au demonstrat ca emisiile de oxizi de azot ale autoturismelor diesel Euro 6 depasesc de 6-7 ori limitele fixate de normele europene in domeniu (80 mg/km), fiind cuprinse intre 480-560 mg/km, scrie Transport Times.

In comparatie, camioanele emit in medie 210 mg/km, adica mai putin de jumatate. In plus, masuratorile au demonstrat ca acestea respecta normele RDE (conditii reale de conducere).

Testele au vizat 24 de vehicule grele Euro VI, fiind realizate de doua institutii independente : Centrul de Cercetare Tehnica (VTT) din Finlanda si institutia germana de omologare KBA.

Sursa foto: Kurt Kleemann / Shutterstock