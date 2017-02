Un proiect de cercetare derulat de Ford impreuna cu Universitatea RWTH din Aachen, Germania, include utilizarea mai multor microfoane pentru imbunatatirea procesarii discursului si pentru reducerea efectului zgomotului de fond si eliminarea potentialelor intreruperi.

Aproape 90% dintre masinile noi vor fi capabile sa ofere sisteme de recunoastere vocala pana in anul 2022. Iar pasul ulterior pentru masinile de maine ar putea fi faptul ca acestea vor recunoaste chiar si cele mai mici modificari ale expresiilor faciale si modulatiile si inflexiunile din voce, usurand experienta la volan a clientilor.

Sistemele avansate - echipate cu camere inserate in masina si cu microfoane sofisticate - ar putea sa invete ce melodii ne place sa ascultam atunci cand suntem stresati si ocaziile in care preferam sa ne bucuram de liniste. Iar iluminarea ambientala s-ar putea asorta cu dispozitia de moment.

"Ne aflam intr-un punct avansat pe drumul care duce la dezvoltarea masinii empatice care ar putea sa-ti spuna o gluma pentru a te face sa te simti mai bine, sa-ti ofere sfaturi atunci cand ai nevoie de ele, sa-ti aduca aminte de zilele de nastere si sa te tina in priza in cazul unui drum lung", spune Fatima Vidal, senior director al biroului Marketing Automotive in cadrul Nuance Communications, companie care a ajutat Ford sa dezvolte modulul de recunoastere vocala integrat in cadrul sistemului de conectivitate SYNC.

Se anticipeaza faptul ca sistemele de control cu ajutorul vocii bazate pe stocarea informatiilor in Cloud vor fi disponibile pe 75% dintre masinile noi pana in 2022 si se prognozeaza ca sistemele viitorului vor evolua si se vor transforma in asistenti personali care vor schimba ora de start a intalnirilor programate si vor comanda mancare la pachet in momentele in care soferii sunt blocati in trafic.

In aceasta vara, sistemul de conectivitate Ford SYNC 3 va permite soferilor sa se conecteze la asistentul virtual Alexa al companiei Amazon si acopera serviciul in 23 de limbi diferite si in multe accente locale. Accesand resurse stocate in Cloud, masinile din viitor le vor oferi soferilor ocazia sa vorbeasca limba lor nativa.

"Comenzi vocale precum «Mi-e foame» («I'm hungry») pentru a genera cautarea unui restaurant sau «Vreau o cafea» («I need coffee») au adus deja SYNC 3 in teritoriul asistentilor personali. In urmatorul pas, soferii nu doar ca vor putea sa vorbeasca in limba materna cu accentul local propriu, dar vor putea sa foloseasca propriile expresii si cuvinte, totul pentru a permite o abordare naturala a dialogului", spune Mareike Sauer, inginer control vocal in cadrul Echipei Connectivity Application, Ford of Europe.

Apple CarPlay ofera o metoda simplificata de utilizare a interfetei telefonului pe display-ul touch screen al masinii, oferindu-le utilizatorilor acces usor la comenzile vocale catre asistentul virtual Siri, dar si la Apple Maps, Apple Music, Phone, Messages si la o varietate mare de aplicatii ale altor dezvoltatori. Android Auto ofera Google Maps si muzica pe ecranul masinii in timp ce faciliteaza controlul vocal al apelurilor telefonice si al mesajelor.