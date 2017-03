Reprezentanti BMW Group s-au intalnit la Bucuresti cu aproximativ 40 de companii romanesti din industria IT, avand primele discutii in vederea identificarii unor potentiale oportunitati de colaborare.

"Software-ul este in prezent mai important decat in trecut si va fi un element care va face diferenta intre produsele noastre si cele ale competitorilor”, a declarat Joachim Goldbach, Vice President Purchasing, QMP Informations- und Communicationelectronics, ConnectedDrive BMW.

Industia IT este o directie tot mai importanta pentru industria auto in general si in special pentru BMW Group, o companie cu o traditie a inovatiei si pentru care digitalizarea joaca un rol tot mai important.

Prezent la intalnirea BMW cu firme romanesti de IT, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu, a spus ca "prin acest parteneriat intre sectorul IT din Romania si BMW Group, ne aliniem tendintei europene de digitalizare a industriei. Romania este un bun teren pentru investitii, are mult mai multe avantaje competitive decat salariile mici, si anume forta de munca calificata, un mediu de afaceri predictibil".

Dupa ce in 2007 era prezentata startegia care avea sa defineasca o decada de dezvoltare a companiei, inclusiv lansarea brand-ului BMW i sau a programului BMW Efficient Dynamics, compania a aliniat noua strategie la realitatiile actuale. Lansata in martie 2016, noua strategie pe termen mediu si lung, Strategy NNumber One > Next, are digitalizarea in prim plan si este construita pe baza conceptului A.C.E.S – Autonomous, Connected, Electrified and Shared.

Pentru aceasta BMW Group a dezvoltat o serie de parteneriate strategice importante care sa sustina dezvoltarea tehnologice noi, precum condusului autonom. Astfel, in parteneriat cu Daimler AG si Audi AG, BMW Group a achizitionat compania Here Maps, pentru a sustine dezvoltarea de harti HD, de calitate foarte buna. Colaborarea cu Mobileye, care vine cu cea mai buna experienta in devoltarea senzorilor pentru automobil, Intel, care ofera asigura tehnologie de procesare de inalta putere, si BMW Group a pus bazele unei platforme deschise pentru condusul autonom si va sustine lansarea in 2021 a BMW i Next, primul model de serie al marcii care ofera aceste functii.

Tot pentru a sustine dezvoltarea condusului autonom, BMW Group a anuntat in decembrie 2016 deshciderea unui centru de competente langa Munchen. In prezent, BMW Group are aproape 600 de angajati in acest domeniu. Majoritatea este reprezentata de dezvoltatori de software - iar numarul acestor este in crestere.

In afara de serviciile pe care le dezvolta pe cont propriu, BMW Group investeste si intr-o serie de afaceri start-up promitatoare si furnizori de servicii prin intermediul BMW i Ventures. Aceasta entitate permite concernului sa identifice si sa raspunda rapid la tendintele mobilitatii din toata lumea, un avantaj crucial avand in vedere ritmul mai rapid al ciclurilor de dezvoltare din industria IT in comparatie cu lumea auto.

Datorita celor trei marci ale sale - BMW, MINI si Rolls-Royce -, BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile si motociclete si ofera servicii financiare si de mobilitate premium. In calitate de companie ce opereaza la nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilitati de productie si asamblare in 14 tari si are o retea de vanzari in peste 140 de tari.

In 2016, BMW Group a vandut, la nivel mondial, aproximativ 2,367 milioane de automobile si 145.000 motociclete. Profitul brut a fost de aproximativ 9,67 miliarde de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016, BMW Group dispunea de o forta de munca de 124.729 de angajati.