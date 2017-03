Pentru toate modelele noi 911 Carrera S, 911 Carrera 4S si 911 Targa 4S, Porsche Exclusive ofera un kit pentru suplimentarea puterii sistemului de propulsie cu 30 CP, pana la 450 CP, din fabrica.

Pachetul include caracteristici precum turbocompresoare mai mari, pachetul Sport Chrono, cu suporturi dinamice ale motorului, un sistem de racire a franelor imbunatatit si un sistem de evacuare cu doua tevi de esapament pozitionate central, cu un design unic. Incepand cu luna iunie 2017, kitul de putere suplimentara va fi disponibil si prin Porsche Tequipment, ca optiune de modernizare pentru automobilele care dispun deja de pachetul Sport Chrono.

In 14 tari (Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia, Elvetia, Marea Britanie, SUA), optiunea Connect Plus de la Porsche Connect include acum o cartela SIM integrata, pe standard LTE. Pachetul include un tarif forfetar pentru utilizarea serviciilor de navigatie si infotainment. Un serviciu de concierge extins va fi, de asemenea, disponibil prin optiunea Connect Plus, in China si Japonia.

Serviciul de concierge de la Porsche Connect pentru China si Japonia ofera servicii individuale, la cerere. In viitor, acesta va include si posibilitatea de a rezerva bilete de avion si camere de hotel sau de a inchiria masini, precum si posibilitatea de a face rezervari la restaurant, utilizand informatiile de pe cardul de credit. De asemenea, acest serviciu exclusivist va permite clientilor sa adauge aceste destinatii in sistemul de navigatie al PCM.

Connect Plus este inclus in echiparea standard la modelele 911 si Panamera si este disponibil, optional, pentru toate celelalte modele – in combinatie cu modulul de navigare, daca este necesar.

In decursul acestui an, noul pachet Porsche Connect va oferi posibilitatea de a rezerva doua pachete de date, pentru a permite utilizarea suplimentara de date. Cu ajutorul pachetelor optionale de date, clientii au si posibilitatea de a face streaming de muzica sau de a utiliza WiFi hotspot-ul integrat in automobilul lor. Exista doua pachete diferite disponibile in acest scop: unul de 7 GB, cu valabilitate de 30 de zile si un top-up de 1 GB, cu valabilitate nelimitata. Acesta din urma poate fi rezervat imediat ce pachetul de 7 GB a fost epuizat. Ambele pachete de date sunt disponibile prin Porsche Connect Store.

In afara de imbunatatirile aduse noilor modele, Porsche ofera intreaga gama de servicii Porsche Connect, introduse pe modelele Panamera, si pentru automobilele existente cu optiunea Connect Plus, printr-o procedura de migratie. Sunt vizate toate modelele produse incepand cu luna septembrie 2015 (CW 38), cu exceptia modelelor Panamera. Doar automobilele care au parasit linia de productie inainte de iunie 2016 vor avea nevoie de o actualizare de software in service. Proprietarii vehiculelor respective vor fi contactati individual, in scris. Procedura de actualizare nu dureaza mai mult de o ora si jumatate si se efectueaza gratuit. Modelele fabricate dupa aceasta data sunt deja configurate pentru a permite utilizarea tuturor serviciilor oferite, in acest moment, de Porsche Connect. Proprietarul fiecarui vehicul va primi o invitatie de utilizare a portalului Porsche Connect, de unde poate activa aceste noi servicii.

Porsche ofera noi optiuni de culoare pentru interiorul si exteriorul tuturor modelelor sale. Un exemplu este nuanta Crayon, care este acum disponibila pentru toate modelele 911 si 718. Speciala pentru gama 911 este vopseaua in patru straturi, Saffron Yellow Metallic, cu slefuire intermediara. Acest tip de vopsea creeaza un efect de profunzime. Sistemul de evacuare sport optional este acum disponibil cu tevi de esapament vopsite in finisaj negru lucios. Gama culorilor de interior a fost extinsa pentru a include si echipamentul Sport-Tex, in finisaj negru sau Graphite Blue/Crayon. Modelul 911 Targa 4S Exclusive Design Edition este disponibil si in Aetna Blue, cu un interior Graphite Blue. Pentru 911 Turbo si 911 Turbo S, clientii pot opta pentru un finisaj exterior Golden Yellow Metallic.

Colectia de culori pentru actualul model Cayenne include acum Purpurite Metallic, precum si Palladium Metallic ca finisaj special. Interiorul din piele al modelului Macan este disponibil in finisaj negru sau Luxor Beige. Pentru Panamera, gama de culori pentru exterior include Burgundy Red Metallic si Ristretto Brown Metallic, in timp ce interiorul din piele poate fi comandat pe negru sau Luxor Beige. Interiorul din piele este disponibil, de asemenea, si in nuantele Cohiba Brown si Truffle Brown.