Veniturile inregistrate de Delivery Solutions SA, compania care opereaza brandul Sameday Courier, au fost mai mari cu 56 % fata de cele din anul precedent, ajungand la 13,47 milioane lei in comparatie cu cele 8,60 milioane lei contabilizate in 2015.

Profitul brut realizat de companie in 2016 a ajuns la 0,70 milioane de lei, in crestere cu 32 % fata de cel din 2015, de 0,53 milioane de lei.

„Este o crestere sanatoasa, peste media industriei. Probabil ca procentual este chiar cea mai mare din piata. Aceasta evolutie a fost generata atat de propriile demersuri de dezvoltare, cat si de conjunctura economica si din piata. Provocarile actuale tin inclusiv de gestionarea cresterii in conditiile necesitatii de a oferi in acelasi timp si calitate serviciului. Pentru anul 2017 avem obiective la fel de ambitioase, a caror atingere va depinde si de resursele financiare pe care le vom aloca. Aceasta inseamna ca va trebui sa investim si mai mult, inclusiv pe baza rezultatelor anului trecut, deci probabil ca vom reinvesti profitul in perspectiva obtinerii in acest an a unor venituri intre 4 si 5 milioane euro”, a declarat Lucian Baltaru, General Performance Manager al Sameday Courier.

Majorarea cifrei de afaceri a fost determinata de cresterea volumului de trimiteri, in conditiile in care toate liniile de business au inregistrat evolutii pozitive. Cresterea cifrei de afaceri a fost sustinuta de dezvoltarea segmentul de livrari in aceeasi zi, concomitent cu majorarea volumului proiectelor cu livrare adresata, a doua zi.

„Cresterea cifrei de afaceri este semnificativa, vorbim de cele mai mari venituri din istoria companiei (cca 3 milioane euro si ma bucur ca am putut repeta consecvent aceasta sintagma in ultimii ani). Am atins din aceasta perspectiva inca din 2016 obiectivul propus pentru anul 2017, iar profitul a crescut si el, chiar si in conditiile necesitatii de a aloca resursele necesare sustinerii cresterii. Felicit echipa condusa de asociatul meu Lucian si ma bucur ca Sameday Courier functioneaza bine si independent de fondator, acesta fiind in mod normal unul dintre obiectivele oricarui proiect antreprenorial”, a mai precizat Octavian Badescu, fondator si actionar majoritar al companiei.

Sameday Courier este singurul operator de curierat din Romania specializat in livrarile in aceeasi zi, atat in tara, cat si in strainatate, in conditii speciale de transport in regim non-stop sau la ore prestabilite si in livrari personalizate, in functie de nevoile fiecarui client. Serviciile oferite de companie includ si livrarile standard - a doua zi, la nivel local, national si international, precum si livrari adresate si neadresate, in volume mari si in regim mai putin accelerat. Sameday Courier este furnizor principal pe segmentul livrarilor in aceeasi zi pentru peste 1.000 de companii mari din Romania.