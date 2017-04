In clasa autovehiculelor compacte, ponderea modelelor SUV a crescut de la 7% in 2010 la aproape 20%. Aspectul atletic al modelului Grandland X cu lungime de 4,48 metri se remarca prin dimensiuni exterioare precise, cu linii atletice si console scurte. Acest SUV compact isi poate expune propriul stil datorita finisajului optional in doua culori.